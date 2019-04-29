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日媒：防衛省擬延伸地對艦飛彈射程兩倍 覆蓋宮古海峽

2019-04-29 08:19聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

為強化抑制中國解放軍，日本防衛省研議改良陸上自衛隊部署在西南地區的地對艦飛彈（SSM），將射程延伸到目前的兩倍。屆時，射程將涵蓋釣魚台列嶼、宮古海峽全域。

產經新聞今日以頭版頭條報導。日本研議延長目前最先端的12式SSM射程，目前射程200公里，未來將延伸至400公里，預計在2023年進行實際部署。改良後的同型飛彈將安裝在海上自衛隊巡邏機上，提升空對艦防禦能力。

陸上自衛隊正急於強化西南地區防衛，以消除戰力上的「空白地帶」，今年3月剛在鹿兒島縣奄美大島、沖繩縣宮古島開設駐屯地，奄美大島也成為西南地區部署12式SSM的首例。按照陸自規畫，宮古島也將在明年完成部署，未來石垣島開設駐屯地後也將配置12式SSM。

報導指出，陸上自衛隊對入侵離島因應分成三個階段：近海、沿岸與陸地。12式SSM在第一環負責摧毀海上的敵方船隻。然而，面對中國大陸海軍艦艇性能快速成長，搭載的巡弋飛彈不論射程、精確度都不斷提升，透過延伸12式SSM的防禦範圍，才能從敵方船艦的威脅範圍外展開攻擊。

此舉同時意在牽制中國大陸海軍從東海進出太平洋。中國大陸船艦強化遠洋作戰能力，已常態性地通過沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽。一旦在宮古島部署改良後的12式SSM，射程將覆蓋宮古海峽全域，中國大陸船隻多次入侵的釣魚台列嶼的日本「領海」也在射程範圍內。

在陸自配備之前，海上自衛隊將先一步在2022年開始將同型飛彈運用於海上巡邏機上。防衛省研判，西南地區海空域達1200公里，具有出色監視能力和行動力的巡邏機配備長程空對艦飛彈，將可大幅提升西南地區防禦能力。

產經新聞今日頭版頭條報導，防衛省研議改良陸上自衛隊部署在西南地區的地對艦飛彈（S...
產經新聞今日頭版頭條報導，防衛省研議改良陸上自衛隊部署在西南地區的地對艦飛彈（SSM），將射程延伸到目前的兩倍，將宮古海峽全域納入射程。記者蔡佩芳／翻攝
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