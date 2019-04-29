父子都是「愛妻家」 新日皇德仁為妻槓上宮內廳

2019-04-29 06:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日皇明仁與皇后美智子感情和睦，即將即位的皇太子德仁也是出了名的「愛妻家」，甚至因護妻槓上宮內廳，和弟弟秋篠宮文仁隔空交火。

德仁與雅子妃被稱為「皇太子與外交才女的愛情故事」，但其實這段感情多舛，兩人一路走來並不順遂。

德仁從小被視為未來的日皇，配偶選擇倍受關注，從14歲起媒體關於「候選皇妃」報導不停過。負責選妃一事的東宮大夫安嶋彌將舊皇族、舊華族進行了一番篩選，但德仁卻有意效法父母從民間尋找人生伴侶。德仁曾在記者會中公開表示，比起價值觀、金錢觀、興趣是否一致，或者家世是否匹配等條件，他心中理想的女性是能夠體諒他人內心、理解他人的苦惱，在必要時能清楚表達自己意見的女性。雅子的名字因而被提起。前外交官中川融向皇室推薦時任外務省條約局長小和田恆的長女雅子，力薦雅子人品完全符合皇太子理想。

1986年10月18日西班牙公主訪問日本，在東宮御所舉行歡迎宴會，小和田一家也獲邀出席。剛通過外交官考試的雅子不知道自己被當成皇妃人選，將接待外賓視為外交官重要工作之一，更不曾想要拒絕。

德仁對雅子一見傾心，但雅子一心成為和父親一樣優秀的外交官，不願放棄工作，1988年還帶職前往英國牛津大學進修2年。德仁經過6年多追求，才讓雅子終於點頭嫁入皇室，兩人在1993年完婚。

皇太子愛上外交才女轟動日本社會，納采儀式當天約1萬2000人聚集在皇居坂下門表達祝賀之意。成婚遊行共20萬人擠上大街爭睹皇太子夫婦風采。各電視台轉播結婚儀式的特別節目瞬間最高收視率達到79.2%。

雅子期待嫁入皇室後，能在皇室外交方面有所施展，德仁也期待雅子為皇室帶來新氣象。但現實上，日本皇室最重視的仍是子嗣繼承問題，順利誕下兒子成為雅子最重要任務。雅子曾經流產，婚後第8年、2001年才終於生下女兒愛子公主。

外界推測雅子可能被施壓必須生出兒子，導致身心都亮紅燈。2003年，雅子因感染帶狀皰疹而停止相關公務活動療養，愛妻心切的德仁2004年在單獨出訪歐洲前記者會上，語出驚人為雅子抱不平，指有人否定雅子的職業生涯及人格，此話被視為皇太子向宮內廳宣戰，震驚日本社會與皇室。弟弟文仁率先跳出來批判，認為德仁在記者會場合發言之前，至少應該先向日皇報告。連日皇明仁對德仁的發言也難掩驚訝。 此事被稱為「浩宮之亂」（浩宮為德仁的稱號），據傳兄弟因此種下心結。

沒多久後，宮內廳對外宣布雅子被診斷患有「適應障礙」，雅子進入長達15年的療養。

當日皇明仁確定將提前退位後，過去一年多，皇室重要活動中雅子露面的次數增加了。2018年5月雅子在紅葉山御養蠶所接受皇后美智子指導，學習養蠶作業。由歷代皇后承繼宮中養蠶是日本皇室的傳統，雅子正式繼承了這項任務。同月，雅子出席了在東京都內舉行的全國紅十字大會，並在台上讓皇后向全場介紹。紅十字會名譽總裁一向由皇后出任，這項安排也是向外界告知未來雅子將接替總裁職務。

雅子在去年底生日談話中表示，回想過去日子裡自己的貢獻，便覺得自責，希望今後能夠成為幫助皇太子的一份力量，為國民的幸福盡力貢獻，似乎顯示雅子已為接任皇后努力做好心理準備。

就像在鼓舞雅子一般，德仁在今年生日談話中提到，雅子在過去一年中，邊留意自己的身體狀況，盡一切努力在公私都做到最好。雅子對自己逐漸拓展了活動的範圍感到高興，他也共享這份喜悅。他很感謝在各種場合中用溫柔微笑接納雅子的人，他也希望雅子不要焦慮，以自己的步調慢慢前進。