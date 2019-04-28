豬價漲不停 歐盟和美國為最大贏家

2019-04-28 23:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



非洲豬瘟肆虐導致豬肉價格飆漲，除了重創中國豬農，亞洲豬肉進口商也慘遭池魚之殃，必須和中國進口業者搶食有限豬肉供應量。與此同時，全球最大豬肉出口國歐盟及美國樂開懷，趁機賺得缽滿盆滿，連帶讓雞肉、牛肉及其他肉類市場受惠。

非洲豬瘟延燒威脅中國原本自給自足的豬肉市場，並將目光轉向歐盟，即全球最大豬肉出口及第二大豬肉生產地區，其中丹麥、西班牙、德國為主要豬肉生產國。

根據法國農業部，豬肉1月出口年比勁增51%。為法國豬肉價格定價的Breton豬肉交易市場估計，歐盟1至2月對中國的整體出口量年增13%至27萬公噸。需求陡升帶動豬肉價格上漲，法國國家豬肉生產商協會近期在推特表示「很高興在過去四周豬肉價格攀升。」中國農業部近期宣布，今年豬肉價格將上漲70%至歷史新高。

美國是全球第二大豬肉出口國，因貿易爭端遭中國課徵高達62%關稅。但東京市場風險顧問公司的商品專家關新村（Naohiro Nimura）說：「隨著中國面臨供給嚴重供給不足，遲早得向美國採購更多豬肉。」芝加哥商品交易所（CME）6月瘦豬期貨在4月23日漲抵每磅92.325美分，比3月4日的低點上漲23%。

日本第二大肉品加工廠Itoham Foods的採購員說：「隨著價格上漲，我們愈難買到豬肉。」該公司每3個月會和歐盟豬肉出口商簽訂採購協議，先前好不容易完成4月至6月的合約。作為培根主要原料的五花肉價格較前一份合約躍漲30%。加拿大及美國的冷凍豬肉片價格也上漲近30%。

日本向來有一套「門檻」價格機制，保護國內豬農不受便宜進口豬衝擊。但豬肉進口商會巧妙結合高級及便宜部位的豬肉，盡可能將進口價壓在每公斤524日圓以下，以規避4.3%進口關稅。儘管透過這些手段，日本進口商表示，隨著國外豬肉價格上漲，結合商品的取巧做法愈難達成。