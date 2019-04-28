印尼大選傳災情 272人計票累死 1878人病倒

2019-04-28 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



印尼選舉委員會發言人蘇山托28日說，已有272名印尼大選選務人員死亡，多因長時間人工計算數以百萬計選票，引發過勞相關疾病致死，另有1878名選務人員病倒。

人口高達2億6000萬的印尼為減少花費，17日首次合併總統、國會及地方議會選舉。投票過程大致平和。此次有1億9300萬選民，投票率據估達8成，全國有80萬個投票所，每人得圈選高達5張選票，是全球規模最大的單日選舉。但在東西兩端綿延超過5000公里的印尼，這場8小時選舉的後勤作業不但艱鉅，對人工計票的選務人員還很致命。

臨時選務人員約700萬名，奉命在悶熱難耐的環境下通宵計票，其中許多人吃不消。

日本經濟新聞報導，選委會打算向過世選務人員遺族發放賠償金，每一名死者賠償3600萬印尼盾（約台幣7萬8000元），相當於一年基本工資。

批評者說，這次政府合併選舉思慮不周，而且對臨時選務人員的期望不切實際。

印尼選委會因死亡人數節節升高面臨猛烈砲火。新聞網站Kumparan報導，反對黨總統候選人普拉波沃競選團隊副總幹事阿瑪德說：「選委會沒謹慎管理選務人員工作量。」

印尼總統佐科威日前向這些過世的無名英雄致意，說他們是民主戰士。