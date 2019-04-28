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歐洲議會選戰 英兩大黨支持度竟輸給這個黨

2019-04-28 22:45聯合報 記者曹國維╱即時報導

除非奇蹟出現，以目前情勢英國已難以在5月23日歐洲議會選舉前脫離歐盟。英國各政黨如今只能遵守歐盟的法規和要求，參加這場令人尷尬的歐洲議會選舉。

法新社報導，英國各黨已開始走上街頭或在社群媒體造勢，投入這場被一些人形容為「殭屍選舉」的選戰。如果英國依照原本期限在3月29日脫歐，就不需參加這場選戰，如今在英國人以52%的支持率通過公投決定脫歐的三年後，如何脫歐仍陷入僵局，一些選民因此想藉這次投票，表達他們對英國脫歐的意見。

旅居英國19年、支持歐盟的44歲法國公民卡布拉爾表示：「我認為這是軟公投。對我們這種覺得被第一次公投傷害的歐洲公民而言，這是發聲的機會。」

支持脫歐的英國人想法也差不多。37歲社工哈里斯加入反歐盟大將法拉吉新成立的「脫歐黨」，他在本月12日「脫歐黨」展開競選活動時預測，這次選舉結果，會對存在幾世代的現行政黨政治體系來一次「最大的打臉」。

哈里斯的說法並非大話。根據輿觀（YouGov）本月中進行的民調，在這次歐洲議會選戰中，脫歐黨支持率達27%，在所有英國政黨中高居第一。

英國首相梅伊本月被迫請求歐盟領袖第二次延後脫歐期限至10月31日，因為國會議員反對她的脫歐計畫。她先前表示，要求英國人參與歐洲議會選舉「讓人無法接受」，但現在看來英國難以在7月1日新的歐洲議會開議前脫歐，英國因此有權利和義務選出歐洲議會議員。

這次選舉將成為一場怪異且有趣的選戰。新的政黨冒出頭，藉由選民不滿英國兩大傳統政黨對脫歐問題的處理，乘勢崛起。民調專家說，這將讓選舉結果難以預測。

法拉吉的「脫歐黨」成為民調支持度最高的政黨，吸引對兩大黨不滿的脫歐支持者。兩大黨反對脫歐的勢力也組成新黨「英國改革黨」，可拿到歐盟支持者的選票。

相對的，因脫歐問題陷入分裂的英國傳統兩大黨保守黨和工黨，態度都很低調，他們本周在網路上安靜的公布參選名單，沒有舉辦任何選戰起跑活動。

部分保守黨成員表明不會進行任何拉票活動，抗議梅伊處理英國脫歐失利。還有一些支持脫歐民眾說，他們不會去投票，因為英國竟然遲遲無法脫歐還要選出歐洲議會議員，根本就是出賣他們。

英國反歐盟大將法拉吉成立新黨「脫歐黨」參加歐洲議會選戰，目前支持度高居第一。法新...
英國反歐盟大將法拉吉成立新黨「脫歐黨」參加歐洲議會選戰，目前支持度高居第一。法新社
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脫歐英國
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