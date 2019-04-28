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韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

疑痛恨猶太人 19歲少年加州濫射1死3傷

2019-04-28 22:15聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國加州南部波威市一座猶太會堂27日發生槍擊案，一名19歲男子在猶太教節日逾越節最後一天，向參加逾越節禮拜的會眾開槍，造成一人死亡，另外三人受傷，包括主持禮拜的拉比（猶太教領袖和經師），槍手被捕。

總統川普譴責反猶太仇恨罪行，他說：「我對那些受影響的人表達最深切同情。目前看起來像是仇恨犯罪。」

事件發生於美西時間上午11點20分左右，嫌犯厄尼斯特（John Earnest）闖入波威市哈巴德猶太會堂開槍，現場約有一百人。

警方說，槍手逃離現場時，一名沒在值勤的邊界巡邏員警對他開槍，雖未擊中槍手，但打到他的車。

槍手隨後打電話通報發生槍擊案，一名警察開車趕到時，槍手把車開到路旁停下來，高舉雙手跳下車，束手就擒。警察在厄尼斯特的汽車乘客座發現一把步槍。警方表示，作案使用的是一把AR型式的攻擊武器。

攻擊發生前數小時，極右派網路論壇出現疑似厄尼斯特張貼的反猶太公開信，當局正在查證公開信是否為厄尼斯特所寫。

厄尼斯特在信中自稱「歐洲裔男子」，痛恨猶太人，而六個月前一名白人至上主義男子在賓州匹茲堡一所猶太會堂開槍殺害11人，以及3月一名男子在紐西蘭兩座清真寺開槍殺害50人的事件，使他受到啟發。

猶太會堂信徒蜜諾．安瓦利說，事發時她的丈夫正在會堂，打電話告訴她有個暴徒在叫囂咒罵開槍。

目擊者說，拉比的手被子彈擊中，受傷後仍繼續講道，並鼓勵會眾保持堅強。

住在會所對街的一名男子說，他聽到有人大叫「警察」，接著聽到三、四發槍聲，看到有人躲在旁邊一座教堂停車場電箱後面。他知道出了事，馬上回到屋內緊閉門窗。

一名60歲婦女重傷不治。拉比雙手食指受傷，一名以色列籍8歲女孩和她的34歲叔叔都受彈片所傷。

逾越節旨在紀念以色列人出埃及的事蹟，今年逾越節從19日傍晚開始，27日晚間結束。

加州波威市猶太會堂的會眾27日在槍擊案發生後互相擁抱。 美聯社
加州波威市猶太會堂的會眾27日在槍擊案發生後互相擁抱。 美聯社
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猶太尼斯槍擊
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