西國議會大選登場 恐形成聯合政府

2019-04-28 18:41 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



西班牙議會大選28日登場，本屆因提前舉行，各項看點不斷，其中又以新興竄出的民聲黨最受矚目。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

西班牙議會大選週日投票，預料高機率出現聯合政府！西班牙於28日提前舉行議會大選，依照出口民調顯示，過往的兩黨對決漸漸變成5黨亂鬥，也代表要組閣難度上升，很可能得依賴聯合政府。而本次大選的關鍵看點包含該國新竄出的極右派民聲黨（Vox），這個搭著反加泰隆尼亞主義的政黨預計會吸走不少票。

組聯合政府機率高

根據《英國廣播公司》報導，其實西班牙大選本訂在2020年中，但由於執政的桑切斯政府所提的預算案被喊卡，讓少數派的他們為了行政效率，而提前在28日舉行議會大選。

依照出口民調顯示，目前位居領先位置的是手握約3成票數的執政黨、工人社會黨（PSOE），得票第二高的則是保守右派人民黨（PP），約是20%，而中右翼的公民黨與左傾的「我們能」黨（西文：Podemos）則約有14%支持率，極右翼的新興黨派、民聲黨則約有11%支持度，而民調約有4成民眾未表態。

專家指出，上述呈現的結果代表，本次大選單一政黨要過半、自行組閣難度非常之高，因為增加了不少新興黨派，專家猜測，雖然執政黨看似有機會能贏得勝利，而他們選擇組閣的搭檔高機率是同屬左翼的「我們能」黨，不過，這2個黨要一起過半也很難，況且目前還沒有要聯合的風聲，未來動作值得關注。

極右翼民聲黨崛起

此外，據權威政治分析網《VOX》報導，本次選舉有幾個大看點，其中最大的正是近期崛起的民聲黨，屬於極右翼的他們反對多元主義、反伊斯蘭主義、更反加泰隆尼亞自治主義，在前陣子的歐洲移民潮時在西國站穩腳跟，他們與其他國家仇外的黨派訴求類似，更高喊「讓西班牙再度崛起」（Makes Spain Great Again）。

據《CNN》指出，隨著本次大選主軸也包含加泰隆尼亞自治議題，民聲黨的支持度很可能比出口民調顯示的還高，高喊民族主義的他們可能是聯合政府組閣的一大看點：握有多數票的黨派會找他們組閣嗎？

【更多精采內容，詳見 】