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厄國原民告贏政府 雨林開發受挫

2019-04-28 18:40台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

厄瓜多原住民成功告贏政府，讓他們家鄉的土地和雨林免遭石油開發案破壞。（Photo...
厄瓜多原住民成功告贏政府，讓他們家鄉的土地和雨林免遭石油開發案破壞。（Photo on pixabay）
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「政府不能對我們的土地侵門踏戶！」厄瓜多原住民瓦拉尼族因政府想在他們的土地上進行石油開採案，憤而提告政府。法院26日判決瓦拉尼族勝訴。此判決更振奮原住民與環保團體的士氣，也讓該國政府開發亞馬遜雨林的腳步受到挑戰。

根據《半島電視台》報導，瓦拉尼族在今年3月控告該國環境部2012年時沒有跟他們講好，就任意將該族其中一部分土地收走，並開放國際拍賣石油開採權。但無論該國法律或國際法中都提到，政府開發土地前，應先跟受影響的住民召開公聽會，尋求居民同意才能動手。

但厄國政府並沒有遵守此規定。該國《telesure網》提到，瓦拉尼族代表在當庭作證，稱政府並沒有將文件相關內容翻譯給程當地語言，而且事前沒有跟他們說明須注意事項，在召開會議時也沒有邀請部落耆老出席。

「我們需要保護我們土地上的人與森林，這些比石油還值錢。」瓦拉尼族代表納奎羅表示，經過長年的訴訟程序，法院的判決顯示了原住民的土地權受到尊重。而原告方律師艾斯皮諾沙也提到，此次判決無疑是「歷史性的一天」，可以讓政府了解到比起開發案，「住民居住權與雨林不受破壞更重要。」

厄瓜多政府的律師柯維受訪時僅表示，政府對就判決結果進行分析後，再決定之後政策走向。而《半島》提到，這次案子是第二次原住民打贏與政府進行有關石油開發案的官司。去年，當地的柯凡族同樣控告該國環境部等部會沒經過事先允許開發土地，後來官司勝訴後，政府取消該地52個開採的計畫。

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