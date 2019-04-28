川普5月訪日要看相撲 安倍：天皇更迭儀式重要

2019-04-28 14:42 世界日報 編譯中心╱綜合27日電



川普5月訪日要看相撲。 美聯社 分享 facebook

作為新天皇即位後接待的首位國賓，將於5月和6月連續訪問日本的川普總統，川普日前在白宮會見到訪日本首相安倍晉三時，詢問新天皇登基與美足聯盟(NFL)超級盃重要性相較如何，安倍答稱，重要性約100倍。此外，川普在訪日期間還將觀賞一場相撲比賽，並向優勝者頒獎。

日本朝日新聞報導，川普26日在白宮與來訪的安倍舉行高峰會，川普對媒體表示，當初安倍邀他訪日時，他難以決定，於是問安倍：「與超級盃相較，對日本民眾來說，新日皇即位一事很重要嗎？」安倍說：「重要程度大約是(超級盃的)100倍。」川普說：「如果是那樣的話，那我要去。」

受日本政府邀請，川普預訂於5月25日至28日訪問日本。日本皇太子德仁5月1日將即位為新日皇，川普將成為新日皇會見的第一位國賓。

川普對安倍說：「(新日皇即位)是時隔130年的事，實屬罕見，是大事。」安倍回應說：「天皇陛下(明仁)退位，新天皇即位，是時隔200年的歷史性大事，新天皇首度會見的國賓就是川普總統伉儷。」

中央社報導，川普透露，5月底訪日時，可能會觀賞在東京兩國國技館的大相撲夏季場比賽的最後一場賽事。他說，之前就覺得大相撲頗具魅力，屆時將頒冠軍獎盃給奪冠的力士，媒體應該會感興趣。

川普2017年也曾以總統身分訪日，當時雖與明仁天皇夫婦會見，但他並非以「國賓」身分訪日。如今川普除了將以國賓身分訪日，他也將是新天皇德仁接見的第一位國賓。日本內閣官房長官菅義偉表示，川普作為令和時代的首位來訪國賓，象徵了美日同盟的不可動搖。