川普欲撤武器貿易條約 國際安全堪憂

2019-04-28 14:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國總統川普近日在全國步槍協會（NRA）年會上宣布，美國政府將撤回在聯合國《武器貿易條約》的簽署國身分，因為該條約可能會影響美國人攜帶武器的權利。這也讓外界擔心美國此舉會讓國際武器貿易黑市更加猖獗，讓恐怖組織或孤狼犯罪份子更容易取得武器，影響國際安全。

川普稱條約無用

根據《法蘭西24》報導，川普告訴台下聽眾：「我正式宣布，美國將撤銷簽署這個嚴重誤導性的條約，我們將簽名撤回。」白宮隨後發表聲明解釋原因說，《武器貿易條約》未能真正解決「不負責任的」武器貿易問題，反而成為其它國家限制美國向盟友和夥伴出售武器的工具。

《武器貿易條約》於2014年12月24日生效，旨在監管常規武器（從小型武器到作戰坦克、戰鬥機到軍艦）的國際貿易。美國前總統奧巴馬於2013年簽署了該條約，並將該條約送交參議院批准，參議院尚未通過該條約。直到近日，川普簽署了一份給參議院的通知，要求參院停止批准程序，並將條約交還給白宮。

該條約長期以來遭到全國步槍協會的反對，NRA表示，該條約呼籲各國記錄和保存武器貿易，並要求政府分享這些記錄。

管制非法貿易挫敗

但聯合國祕書長古特雷斯的發言人在回答有關美國此舉問題時表示，該條約旨在提高國際軍火貿易透明度和問責制。另外，根據《奇摩新聞網》報導，歐盟也大力批評美國退出條約，歐盟外交代表墨格里尼表示，美國讓全世界管制非法武器的努力開倒車，而歐盟仍會維持對武器貿易進行嚴格管轄，使其更加透明、容易追蹤。

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