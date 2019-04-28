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台東正午天空出現奇景 民眾驚呼：要選出總統了嗎？

攻擊川普主調不再 白登參選後 民主黨轉內鬥

2019-04-28 12:20世界日報 編譯盧炯燊／綜合27日電

在爭取2020年大選民主黨提名的初選早期階段，各參選人都定調於有秩序、和顏悅色地處理分歧，並以攻擊川普為主調；但隨著前副總統白登加入戰場，這個調子不再，各參選人開始互相攻擊；這種趨勢讓民主黨可能出現一場醜陋的內鬥，影響民主黨重掌政權。

與麻州國會參議員伊麗莎白‧華倫和佛蒙特州國會參議員桑德斯結盟的組織，現已瞄準白登，將他描繪成與今天的民主黨並不合拍；他們一起反對他與大公司企業的關係，指責他過去支持削減社會保障和醫療保險的立場，也攻擊他對1994年犯罪法案的支持，聲稱這項法案對少數族裔造成了極大的傷害。

自由派組織「進步變革運動委員會」(Progressive Change Campaign Committee)的共同創始人格林( Adam Green)指出，由於種種原因，白登是最不可能獲提名的民主黨人；他也說，現在美國人正處於新時代，但並不屬於白登。

該組織長期以來一直支持華倫。

還在初選早期，各候選人的互相攻擊，已引起民主黨全國委員會黨領袖的關注，來自紐約的委員齊默爾曼(Robert Zimmerman)即是其中之一。

他說，現在的首要問題是民主黨人應集中力量對付川普，因此要求民主黨候選人應互助保持積極的態度；他甚至警告，任何試圖透過惡意或攻擊對手來建立自己聲勢的民主黨候選人，都將取消資格。然而隨著提名戰愈來愈艱巨，自由派與親白登派愈來愈壁壘分明。

在參院近40年的白登贏得了賓州參議員鮑凱西、特拉瓦州參議員克庫恩斯和阿州參議員瓊斯的支持，加州的參議員范士丹(Dianne Feinstein)則早已宣布支持華倫，全國最大的消防員工會也準備支持白登。

至於白登本人，早前也間接攻擊了他的民主黨內競爭對手，強調捍衛了自由主義，指責有人是社會主義者。在最近的民意調查中，桑德斯的支持率最接近白登，並將自己描述為民主社會主義者。

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