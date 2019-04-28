親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誰跟俄國這麼麻吉？普亭：全球元首裡 只有「他」記得我生日

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

影／美國海軍隱形戰艦詹森號下水 前第一千金擲瓶

2019-04-28 10:29聯合報 記者盧炯燊╱即時報導

以美國前總統詹森（Lyndon B. Johnson）命名的隱形戰艦LBJ，27日在緬因州巴斯港(Bath)舉行下水典禮，並由詹森的兩名女兒蓮達( Lynda Bird Johnson Robb)及露茜(Luci Baines Johnson)主持擲瓶儀式；兩人站在船首時同時敲碎瓶子，搖著香檳噴灑，隨後紅、白、藍三色的彩帶射向天空。

在儀式上，蓮達表示，她的父親如果在世，對一艘「未來的戰艦」以自己名字命名，一定感到光榮，因為他總是展望未來。

詹森任內正處於民權時代初起，他幫助窮人爭取平等，簽署了極具里程碑意義的民權法案和投票權法案，也設計了國內計畫「大社會」，其中包括聯邦政府資助的社會福利計畫；最先進戰艦以他的名字命名，被視為是實至名歸。

雖然如此，詹森在總統任內，一直受到越戰僵局的困擾，最終在爭取連任時敗給共和黨的尼克森，下台後於1973年去世。

出席活動的緬因州國會參議員蘇珊‧柯林斯( Susan Collins ) 指出，1963年甘迺迪總統被暗殺後，海軍退伍軍人出身的詹森臨危受命，在「我們最黑暗的時刻之一」被任命為總統；她說，他的民權法案改變了美國，幫助國家實現了所有人的正義和平等理想。

在造船廠外，有示威人士呼籲聯邦政府應把金錢花在因應氣候變遷上，而不是建造戰艦，示威者堵塞道路，有多人被警方拘捕。

這艘約186公尺長的戰艦，是美國海軍建造的最大、技術最先進的三艘驅逐艦中的最後一艘；與其他驅逐艦相比，其自動化使船員人數減少了一半。

以美國前總統詹森命名的隱形戰艦LBJ，27日在詹森總統的兩個女兒擲瓶下，於緬因州...
以美國前總統詹森命名的隱形戰艦LBJ，27日在詹森總統的兩個女兒擲瓶下，於緬因州巴斯港舉行下水典禮。美聯社
分享
前總統詹森的兩個女兒27日共同擲瓶，為以父親命名的LBJ號隱形戰艦舉行下水典禮。...
前總統詹森的兩個女兒27日共同擲瓶，為以父親命名的LBJ號隱形戰艦舉行下水典禮。(美聯社)
分享

海軍退伍軍人氣候變遷
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

2019-04-28 09:05

紐約花人民血汗錢建新地標 經濟效益待檢驗

2019-04-28 09:49

美國退出聯合國武器條約 歐盟砲轟

2019-04-28 10:07

教宗登高一呼 慷慨捐1558萬元助困在美墨邊界移民

2019-04-28 08:57

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

川普批2020大選對手出新招 自稱年輕諷拜登太老

2019-04-27 15:01

川普退出限武條約 眾院痛批外交當籌碼討好槍協

2019-04-27 14:45

3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26

宣布參選24小時內 拜登募款近2億元超越對手

2019-04-27 14:24

維州種族暴動被指失言 川普：兩邊都有好人

2019-04-27 14:23

美麻疹疫情西進 洛杉磯2大學逾900人檢疫

2019-04-27 13:33

川普砍勞檢經費 工傷意外可能攀高

2019-04-27 12:15

紐約市政廳前貨車自燃 嚇壞路人

2019-04-27 12:08

拜登宣布角逐2020，老搭檔歐巴馬不挺？

2019-04-27 11:00
看更多

熱門文章

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

可怕！西雅圖起重機墜落 砸毀5車導致4死多傷

2019-04-28 09:05

日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53

羅馬「破敗」垃圾滿地還收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 08:59

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

美股多頭上攻…看蘋果財報

2019-04-28 00:50

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

美國19歲辣模超翹美尻被喊假 親找醫師「驗貨」還清白

2019-04-28 09:23

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

十年前投資微軟股票1,000美元 現在可以回收這麼多

2019-04-27 23:04

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

恐攻疑凶拒捕自爆 斯里蘭卡15死

2019-04-28 00:49

斯里蘭卡警方與極端分子駁火 15死含6童

2019-04-27 13:39

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

誰跟俄國這麼麻吉？普亭：全球元首裡 只有「他」記得我生日

2019-04-28 10:00

智利1萬5600年前人類腳印 據信美洲最古老

2019-04-27 17:31

星期人物／李顯龍接班人 助星國度過金融海嘯

2019-04-28 00:49

台灣觀光推廣路演 首爾弘大區登場

2019-04-27 19:30

3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26

油價周線大跌 川普攬功遭打臉

2019-04-27 23:09

美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48

駕駛92萬現金掉滿地 民眾搶光僅找回1/4

2019-04-28 09:29

拜耳收購孟山都案 逾半股東拒絕背書

2019-04-28 02:05

「侵犯美國主權」 川普突襲 撤聯合國武器貿易條約

2019-04-27 13:30

WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22

教宗登高一呼 慷慨捐1558萬元助困在美墨邊界移民

2019-04-28 08:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top