影／美國海軍隱形戰艦詹森號下水 前第一千金擲瓶

2019-04-28 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 盧炯燊 ╱即時報導



以美國前總統詹森（Lyndon B. Johnson）命名的隱形戰艦LBJ，27日在緬因州巴斯港(Bath)舉行下水典禮，並由詹森的兩名女兒蓮達( Lynda Bird Johnson Robb)及露茜(Luci Baines Johnson)主持擲瓶儀式；兩人站在船首時同時敲碎瓶子，搖著香檳噴灑，隨後紅、白、藍三色的彩帶射向天空。

在儀式上，蓮達表示，她的父親如果在世，對一艘「未來的戰艦」以自己名字命名，一定感到光榮，因為他總是展望未來。

詹森任內正處於民權時代初起，他幫助窮人爭取平等，簽署了極具里程碑意義的民權法案和投票權法案，也設計了國內計畫「大社會」，其中包括聯邦政府資助的社會福利計畫；最先進戰艦以他的名字命名，被視為是實至名歸。

雖然如此，詹森在總統任內，一直受到越戰僵局的困擾，最終在爭取連任時敗給共和黨的尼克森，下台後於1973年去世。

出席活動的緬因州國會參議員蘇珊‧柯林斯( Susan Collins ) 指出，1963年甘迺迪總統被暗殺後，海軍退伍軍人出身的詹森臨危受命，在「我們最黑暗的時刻之一」被任命為總統；她說，他的民權法案改變了美國，幫助國家實現了所有人的正義和平等理想。

在造船廠外，有示威人士呼籲聯邦政府應把金錢花在因應氣候變遷上，而不是建造戰艦，示威者堵塞道路，有多人被警方拘捕。

這艘約186公尺長的戰艦，是美國海軍建造的最大、技術最先進的三艘驅逐艦中的最後一艘；與其他驅逐艦相比，其自動化使船員人數減少了一半。