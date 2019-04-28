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羅馬「破敗」垃圾滿地還收高觀光稅 遊客氣噗噗

2019-04-28 08:59聯合報 記者郭宣含╱即時報導

義大利羅馬街頭充斥垃圾，地上坑坑洞洞，就連中古時期建築牆壁也被畫上塗鴉，此外，市中心的多個地鐵站與公車站牌也關閉，惹惱許多觀光客和當地人。

古羅馬建築萬神廟以其典雅與歷史聞名，不過在這片廣場旁卻出現格格不入的畫面。夜晚降臨時，附近餐廳在路旁堆放垃圾袋和餐盒，這些垃圾要等到遊客用早餐時才會被清掉。

一名澳洲遊客表示：「羅馬很美，但是他們似乎無力管理垃圾情況。」

羅馬天主教教宗方濟各和其他當地居民長久以來都感慨羅馬的「破敗」（decay），該詞經常用來描述一個城市長年處於失修的狀態。羅馬街道充滿垃圾、坑洞，公園骯髒凌亂，中古時期建築有許多塗鴉，大眾運輸不是關閉不營運，就是偶爾會誤點。

不過現在很多遊客開始反擊，他們抱怨在羅馬過夜需要付稅金，卻只得到一點點服務。羅馬遊客住在二到三星飯店每晚需付大約四歐元（約台幣139元）的稅，五星飯店則增加至每晚七歐元（約台幣244元），羅馬遊客稅屬歐洲最高。

五星飯店「哈塞拉羅馬飯店」（Hotel Hassler）總裁維爾特（Roberto Wirth）表示：「顧客質疑為什麼遊客稅這麼高，但這個城市卻未給予真正的服務。」

他表示，當地政府其實還計畫提高遊客稅，但遭到飯店業者反對，因為這麼做毫無道理。

義大利飯店協會Federalberghi羅馬區負責人坦齊利（Tomasso Tanzilli）表示，如果羅馬運作良好，稅金就只是個小問題。羅馬的問題之前就存在，日積月累下來變得難以忽視。

坦齊利說：「我們希望傳遞正面訊息，告訴大家地鐵站正常開放而且城市很乾淨，但可惜目前我們還沒辦法做到。不過我們希望大家開始談論城市未來，而非咎責眼前問題。」

義大利羅馬競技場外圍出現許多垃圾，遊客和在地居民都感慨羅馬的破敗。美聯社
義大利羅馬競技場外圍出現許多垃圾，遊客和在地居民都感慨羅馬的破敗。美聯社
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羅馬義大利建築
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