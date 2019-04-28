日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本將在5月1日走入「令和」時代，日本政府為改朝所編列經費高達166億日圓。 圖／美聯社 分享 facebook

日本將在5月1日正式改朝，「平成」謝幕，走入「令和」時代。日本政府為此編列經費高達166億日圓，比起30年前、1989年昭和進入平成時的123億日圓，增加三成。

日本經濟新聞統計，日本政府2019年預算案中所有與皇位繼承相關預算為144億日圓，加上2018年、2020年度花費，合計約166億日圓，包括進行宅邸翻修、皇室體制調整，還有退即位儀式籌畫。

宅邸大翻修

圖表／聯合報提供 分享 facebook 日皇明仁夫婦目前居住於皇居的御所，成為上皇、上皇后後，必須遷出皇居。宮內廳提了多個方案，但最後尊重明仁個人希望，回到熟悉的少時住所--也就是皇太子時居住的東宮御所。而皇太子德仁也將在登基之後從東宮御所遷至皇居。

由於東宮御所需要重新整理，上皇明仁將會暫居於東京都港區的高輪皇族邸。同時，皇居的御所的排水系統、配水管線也因老舊需要換新。皇居御所、東宮御所、高輪皇族邸整修費用合計逾17億日圓。

相較之下，成為皇嗣的秋篠宮邸翻修工程高的驚人，秋篠宮升格皇位接班第一順位後，待遇比照皇太子，預料日後皇室公務將大增，宮內廳將把秋篠宮邸與鄰近的赤坂東邸整併，擴建秋篠宮邸，大興土木費用達到33億日圓；而在新宮邸完成之前，在赤坂御用地搭建給秋篠宮一家使用的暫用寓所新建費用，也斥資9億8000萬日圓。

體制再調整

圖表／聯合報提供 分享 facebook 日皇明仁升格為上皇、上皇后後之後，將維持天皇所有禮遇，而秋篠宮因升格皇嗣，將可望得到比照東宮太子的禮遇。現行的體制中，宮內廳設有服侍日皇的侍從職、皇太子的東宮職，未來將創設上皇職、皇嗣職做為上皇、皇嗣的侍用人。

日皇成為上皇後，將不再需要管理國璽、御璽等行政事務人員，因此上皇職人數將從原來服侍日皇的80人減至65人；皇太子即位日皇後，因仍年輕，現有日皇醫療體系將會縮編，侍從職也會較過去減少一些；秋篠宮邸侍用人將從20人增至50人左右規模；因沒有皇太子，取消東宮職。總計增聘36人，人事費用每年增加3億3000萬日圓。

籌備儀式

天皇的即位事關重要，除了國家儀式、宗教相關的皇室儀式，還有各國前來觀禮外賓，以及接受人民祝福的遊行。

日皇明仁退位前，用了一個多月時間分別前往伊勢神宮等地奉告天地神靈與祖先，祭祀儀式多達十一個；新日皇德仁上台後還需要再次告知天地神靈與祖先，5月即位禮之後，10月份還有祝賀御列之儀，車隊遊行接受國民祝福、饗宴之儀，包含日本國內外各界賓客祝賀晚宴，人數多達數千人，將一連舉行4天、7場宴會。

10月的即位禮正殿之儀，藉此向海內外宣告新任日皇繼位，新日皇德仁、皇后雅子將會登上高御座、御帳台（意義近似中國龍椅），光是高御座、御帳台的整理費用就要5億日圓；屆時，會有許多國家元首抵達日本祝賀，警衛預算編列了1億7000萬日圓，提高防恐安全等級，將導入臉部辨識系統，與資料庫中危險人物等進行立即比對。

每年11月日本天皇按例要舉行新嘗祭，向皇祖、天地神祇供奉新穀表示感謝，並祈求國泰民安五穀豐收，是皇室重要儀式之一。新天皇即位的首次新嘗祭又稱大嘗祭，規格升級。雖然為撙節支出，大嘗祭規模已經比原本規畫縮小一些，但光是做為會場使用的大嘗宮建造費用就編列19億日圓。