親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

吳德榮：周三梅雨季第一道鋒面影響 注意劇烈天氣

敬鵬大火周年／火災現場還原 七消防員僅一倖存

日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本將在5月1日走入「令和」時代，日本政府為改朝所編列經費高達166億日圓。 圖...
日本將在5月1日走入「令和」時代，日本政府為改朝所編列經費高達166億日圓。 圖／美聯社
分享

日本將在5月1日正式改朝，「平成」謝幕，走入「令和」時代。日本政府為此編列經費高達166億日圓，比起30年前、1989年昭和進入平成時的123億日圓，增加三成。

日本經濟新聞統計，日本政府2019年預算案中所有與皇位繼承相關預算為144億日圓，加上2018年、2020年度花費，合計約166億日圓，包括進行宅邸翻修、皇室體制調整，還有退即位儀式籌畫。

宅邸大翻修

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
分享
日皇明仁夫婦目前居住於皇居的御所，成為上皇、上皇后後，必須遷出皇居。宮內廳提了多個方案，但最後尊重明仁個人希望，回到熟悉的少時住所--也就是皇太子時居住的東宮御所。而皇太子德仁也將在登基之後從東宮御所遷至皇居。

由於東宮御所需要重新整理，上皇明仁將會暫居於東京都港區的高輪皇族邸。同時，皇居的御所的排水系統、配水管線也因老舊需要換新。皇居御所、東宮御所、高輪皇族邸整修費用合計逾17億日圓。

相較之下，成為皇嗣的秋篠宮邸翻修工程高的驚人，秋篠宮升格皇位接班第一順位後，待遇比照皇太子，預料日後皇室公務將大增，宮內廳將把秋篠宮邸與鄰近的赤坂東邸整併，擴建秋篠宮邸，大興土木費用達到33億日圓；而在新宮邸完成之前，在赤坂御用地搭建給秋篠宮一家使用的暫用寓所新建費用，也斥資9億8000萬日圓。

體制再調整

圖表／聯合報提供
圖表／聯合報提供
分享
日皇明仁升格為上皇、上皇后後之後，將維持天皇所有禮遇，而秋篠宮因升格皇嗣，將可望得到比照東宮太子的禮遇。現行的體制中，宮內廳設有服侍日皇的侍從職、皇太子的東宮職，未來將創設上皇職、皇嗣職做為上皇、皇嗣的侍用人。

日皇成為上皇後，將不再需要管理國璽、御璽等行政事務人員，因此上皇職人數將從原來服侍日皇的80人減至65人；皇太子即位日皇後，因仍年輕，現有日皇醫療體系將會縮編，侍從職也會較過去減少一些；秋篠宮邸侍用人將從20人增至50人左右規模；因沒有皇太子，取消東宮職。總計增聘36人，人事費用每年增加3億3000萬日圓。

籌備儀式

天皇的即位事關重要，除了國家儀式、宗教相關的皇室儀式，還有各國前來觀禮外賓，以及接受人民祝福的遊行。

日皇明仁退位前，用了一個多月時間分別前往伊勢神宮等地奉告天地神靈與祖先，祭祀儀式多達十一個；新日皇德仁上台後還需要再次告知天地神靈與祖先，5月即位禮之後，10月份還有祝賀御列之儀，車隊遊行接受國民祝福、饗宴之儀，包含日本國內外各界賓客祝賀晚宴，人數多達數千人，將一連舉行4天、7場宴會。

10月的即位禮正殿之儀，藉此向海內外宣告新任日皇繼位，新日皇德仁、皇后雅子將會登上高御座、御帳台（意義近似中國龍椅），光是高御座、御帳台的整理費用就要5億日圓；屆時，會有許多國家元首抵達日本祝賀，警衛預算編列了1億7000萬日圓，提高防恐安全等級，將導入臉部辨識系統，與資料庫中危險人物等進行立即比對。

每年11月日本天皇按例要舉行新嘗祭，向皇祖、天地神祇供奉新穀表示感謝，並祈求國泰民安五穀豐收，是皇室重要儀式之一。新天皇即位的首次新嘗祭又稱大嘗祭，規格升級。雖然為撙節支出，大嘗祭規模已經比原本規畫縮小一些，但光是做為會場使用的大嘗宮建造費用就編列19億日圓。

皇室日皇明仁日本經濟
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

西國今大選 5黨大亂鬥…料組聯合政府

2019-04-28 00:49

恐攻疑凶拒捕自爆 斯里蘭卡15死

2019-04-28 00:49

星期人物／李顯龍接班人 助星國度過金融海嘯

2019-04-28 00:49

斯里蘭卡恐攻「封網爭議」：以安全為名的社群網路封鎖？

2019-04-27 21:56

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

台灣觀光推廣路演 首爾弘大區登場

2019-04-27 19:30

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

索羅門選後騷亂 台商：較2006嚴重但無大災害

2019-04-27 15:47

美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48

與中俄達成共識 美同意從阿富汗撤軍

2019-04-27 14:42

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

「侵犯美國主權」 川普突襲 撤聯合國武器貿易條約

2019-04-27 13:30

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

《路透社》「新聞冤獄」，還能怎樣突破緬甸的真相牢籠？

2019-04-27 10:02

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

斯里蘭卡男教堂門口擋下炸彈客 救了600人

2019-04-27 21:29

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

4千隻蛆蟲寄生吞噬 他的頭破洞腦外露當「殭屍」

2019-04-27 18:23

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

影／超會生！她39歲育有38名子女 生活苦中帶樂

2019-04-27 17:01

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

福特振衰起蔽 擠下特斯拉！奪回美車市二哥寶座

2019-04-27 21:06

美大學招生舞弊案 中國家庭賄賂近2億元金額居冠

2019-04-27 19:37

日本10天連假展開！機場、提款機人全擠爆

2019-04-27 21:36

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

美制裁伊朗斷中國油源 普亭：俄將滿足中國原油需求

2019-04-27 17:16

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

影／FBI局長控中國：動員社會來竊取美方資產

2019-04-27 18:02

高中校報揭女生拍色情片 引發新聞自由爭論

2019-04-27 15:38

斯里蘭卡警方與極端分子駁火 15死含6童

2019-04-27 13:39

智利1萬5600年前人類腳印 據信美洲最古老

2019-04-27 17:31

恐攻疑凶拒捕自爆 斯里蘭卡15死

2019-04-28 00:49

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48

3年前把川普送進白宮 NRA影響力明顯減弱

2019-04-27 14:26

美股多頭上攻…看蘋果財報

2019-04-28 00:50

「侵犯美國主權」 川普突襲 撤聯合國武器貿易條約

2019-04-27 13:30

WSJ：蘋果拼開發自家晶片 曾與英特爾談收購

2019-04-27 20:22

索羅門選後騷亂 台商：較2006嚴重但無大災害

2019-04-27 15:47

十年前投資微軟股票1,000美元 現在可以回收這麼多

2019-04-27 23:04

與中俄達成共識 美同意從阿富汗撤軍

2019-04-27 14:42

加州猶太會堂傳槍擊案 市長：1死3傷

2019-04-28 05:57

日本改朝花費天價 國家支出166億日圓

2019-04-28 06:53

台灣觀光推廣路演 首爾弘大區登場

2019-04-27 19:30

星期人物／李顯龍接班人 助星國度過金融海嘯

2019-04-28 00:49

川普退出限武條約 眾院痛批外交當籌碼討好槍協

2019-04-27 14:45

拜耳收購孟山都案 逾半股東拒絕背書

2019-04-28 02:05

川普說五月底訪日前 有望達成美日貿易協議

2019-04-27 09:41

油價周線大跌 川普攬功遭打臉

2019-04-27 23:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top