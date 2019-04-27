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黃金周改元商機 日本企業個個摩拳擦掌

2019-04-27 23:10經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日本即將迎向新年代的開始，新日皇德仁將在5月1日繼位，許多日本企業都在期待新的「令和時代」帶來會為國內低迷的經濟帶來嶄新的開始。

日經新聞報導，令和時代以一個前所未有的超長10天連假做為開始，就從27日開始放起。每年的黃金周假期加上為了慶祝新日皇即位而增設的兩天國定假日，為企業創造了一次大發利市的機會。

這次的日皇即位會與過去有著這麼大不同的主要原因，在於這次的即位並不是因為先皇駕崩。日皇明仁將是日本近代史上第一個以主動退位的方式將皇位傳承下去的日皇。相較過去新日皇即位時國內一整片哀悼氣氛，這次日本民眾則是以慶祝的心情來迎接令和時代。

SMBC日興證券預測，這次變更年號將會在這10天假期間刺激出3,770億日圓（34億美元）的消費，從餐廳、百貨公司到婚禮會場等商家都準備好抓住這個機會。

三井住友DS資產管理公司首席經濟學家宅間昭吉說，紀念性的消費將會帶來龐大影響，提供體驗型消費的商家將會獲得很大的提振。「新時代修復了日本民眾的心靈，讓人們重新振作起精神，因此令和時代對企業狀況將會是一次正向改變。」「回顧1989年平成時代剛開始和2000年的千禧年，1至3月期間都出現穩健的消費者支出和資本投資。」

令和熱朝也一樣蔓延到數位層面。企業們爭相搶著確保含有令和（Reiwa）文字的網域。GMO Internet公司提供的網域註冊服務在至22日止的三周間收到了2,752筆申請案。

東京證交所的交易員正為了令和相關類股在5月7日開市後的大漲，預作準備。當4月1日宣布新年號為令和時，電視廣告製作公司Ray的股價便大漲了19%，因為預見新訂單會滾滾而來。

第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生表示，年號轉換將可能帶來持久性的影響。「令和相關的促銷活動將會結合其他活動，例如今年在東京舉辦的世界盃橄欖球賽。」日本政府計劃在10月推出無現金支付的紅利點數折扣活動，以便在調漲消費稅政策上路後支撐國內消費。

熊野也預期，與皇室相關的典禮和歷史景點將會吸引更多國內外觀光客，因此令和與其他因素結合為經濟帶來的正面影響，將一直延續到今年秋季。

日本27日起開始為期10天的黃金周，新日皇也將在這段期間內即位，日本企業皆在期待...
日本27日起開始為期10天的黃金周，新日皇也將在這段期間內即位，日本企業皆在期待新年代能為日本經濟帶來新的開始。 美聯社
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