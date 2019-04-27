親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32經濟日報 記者陳律安╱即時報導

德國豪華汽車製造商戴姆勒表示，不知道北韓領袖金正恩的武裝座車從何處取得，與北韓沒有生意往來。

金正恩出席峰會時數度乘坐戴姆勒製造的加長型禮車，引起外界矚目，包含本周與俄國總統普亭的峰會，以及先前兩次的「川金會」都是。

出售豪奢品，包括禮車在內給北韓，都屬於聯合國制裁項目之一，藉此施壓北韓放棄核武。然而金正恩訪俄時，出了海參崴車站卻有兩輛禮車等著他，分別是邁巴赫S600 Pullman Guard，以及邁巴赫S62，據信金正恩在去年6月新加坡川金會，以及今年2月越南河內的川金二會，也是使用邁巴赫S600 Pullman Guard。

戴姆勒發言人茉克兒（ Silke Mockert）在回應美聯社報導的信上寫到：「我們完全不知道這些車輛如何交到北韓手上，對戴姆勒而言，遵守法律、正確地出口貨品，是付責任企業活動的基本原則」。

茉克兒說：「我們公司已與北韓沒有任何商業關係，時間遠超過15年，且嚴格遵守美國與英國的禁運令。為了避免車輛被運至北韓或世界任何一處大使館，我們實施全面的出口管制程序。但經由第三方銷售，特別是二手車，超出我們的控制以及責任範圍。」

而金正恩還是能夠取得禮車，正凸顯了國際制裁的漏洞。

金正恩的座車（前）。美聯社。
金正恩的座車（前）。美聯社。
分享

北韓金正恩川金會
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

南韓民眾5月黃金連假 海外旅行首選台北

2019-04-27 16:29

美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48

與中俄達成共識 美同意從阿富汗撤軍

2019-04-27 14:42

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

「侵犯美國主權」 川普突襲 撤聯合國武器貿易條約

2019-04-27 13:30

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

《路透社》「新聞冤獄」，還能怎樣突破緬甸的真相牢籠？

2019-04-27 10:02

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

「板門店宣言」一周年 南北兩樣情

2019-04-27 01:08

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

殘缺遺體難辨：斯里蘭卡恐攻 罹難者下修253死

2019-04-26 16:51

溫馨！樂高推出點字積木 視障孩童邊玩邊學

2019-04-26 14:44

「普金會」象徵意義較大 俄國未承諾經濟援助北韓

2019-04-26 14:18

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

泰男嬰一出世帥樣造成轟動 兩年後近照曝光

2019-04-27 13:43

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

想成為下個馬斯克？ 先有這4項人格特質

2019-04-27 14:08

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級

2019-04-26 20:19

Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22

斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

Uber將上市 被趕下台的CEO獲1639億

2019-04-27 15:40

亞馬遜Q1獲利創新高

2019-04-27 01:32

舊金山國際藝術節 中國剪紙作品吸睛

2019-04-26 19:36

川普天天罵穆勒報告 盟友籲放下別再糾纏

2019-04-26 19:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top