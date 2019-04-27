遭制裁仍取得禁運品？戴姆勒：不知金正恩的禮車從哪來

2019-04-27 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



德國豪華汽車製造商戴姆勒表示，不知道北韓領袖金正恩的武裝座車從何處取得，與北韓沒有生意往來。

金正恩出席峰會時數度乘坐戴姆勒製造的加長型禮車，引起外界矚目，包含本周與俄國總統普亭的峰會，以及先前兩次的「川金會」都是。

出售豪奢品，包括禮車在內給北韓，都屬於聯合國制裁項目之一，藉此施壓北韓放棄核武。然而金正恩訪俄時，出了海參崴車站卻有兩輛禮車等著他，分別是邁巴赫S600 Pullman Guard，以及邁巴赫S62，據信金正恩在去年6月新加坡川金會，以及今年2月越南河內的川金二會，也是使用邁巴赫S600 Pullman Guard。

戴姆勒發言人茉克兒（ Silke Mockert）在回應美聯社報導的信上寫到：「我們完全不知道這些車輛如何交到北韓手上，對戴姆勒而言，遵守法律、正確地出口貨品，是付責任企業活動的基本原則」。

茉克兒說：「我們公司已與北韓沒有任何商業關係，時間遠超過15年，且嚴格遵守美國與英國的禁運令。為了避免車輛被運至北韓或世界任何一處大使館，我們實施全面的出口管制程序。但經由第三方銷售，特別是二手車，超出我們的控制以及責任範圍。」

而金正恩還是能夠取得禮車，正凸顯了國際制裁的漏洞。