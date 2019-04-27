美俄中協議：神學士與凱達切割 美軍就撤離阿富汗

2019-04-27 14:48 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美俄中協議「有條件」撤兵阿富汗。 路透社 分享 facebook

美國與中、俄兩大戰略競爭對手，26日就美軍撤離阿富汗達成協議，條件是當地神學士必須保證不再歡迎外國極端分子。

美國特使卡利扎德(Zalmay Khalilzad)與中俄代表，在莫斯科達成他稱為「里程碑」的共識後，即將再和神學士代表進行新一輪談判。

美俄中發表共同聲明，呼籲阿富汗國內各股勢力共同主導「阿富汗和平」，以便外國軍隊可以「有秩序且負責任」的撤離阿富汗。

由美國國務院發布的三國共同聲明指出，神學士已經「承諾」對抗極端的伊斯蘭國(Islamic State)，並且切斷和凱達恐怖組織的關係。

聲明又稱，神學士政權已經保證，它控制的地區不會被用來威脅任何國家，三國呼籲神學士防止「招募、訓練恐怖分子以及相關募款活動。」

卡利扎德說，本聲明以及本周稍早他在倫敦與歐盟使節會談結果顯示，全世界逐漸同意美國結束阿富汗戰爭的作法，也讓世人可以放心今後絕對不會再有源自阿富汗的恐怖主義。

他推文說，雖然待完成的事情還很多，這已是「重要的里程碑。」

2001年9月11日美國遭受恐怖襲擊後發動的阿富汗戰爭，堪稱美國史上最長的戰爭；攻擊阿富汗境內的神學士則是因為神學士庇護攻擊美國的凱達組織。川普一直希望早日結束阿富汗戰爭。

俄國和中國在阿富汗也各有重大利害關係。俄國自1979年入侵阿富汗到1989年止，在該國戰死的軍人達1萬4000名，戰鬥的對手包括美國支持的伊斯蘭游擊隊。

中國為了防堵阿富汗好戰分子潛入新疆，益增這個伊斯蘭自治區的紊亂，也投入大量經濟與軍事資源。

卡利扎德也將分別訪問巴基斯坦和印度，說服對阿富汗看法迥異的這兩國，幫忙美國達成「有條件」撤兵的目的。

這項計畫的一大困難，是神學士拒絕和阿富汗總統賈尼(Ashraf Ghani)領導的政府談判，但是國際間支持賈尼政府的力量很大，美俄中呼籲神學士儘速和「包括政府的廣大、具代表性的阿富汗代表團」談判。

不滿美國的伊朗，批評美國此舉把神學士的地位升格為「造王者」(挺誰誰就贏)，當然會讓阿富汗人不服。