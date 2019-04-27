影／擋改革！南韓國會大亂鬥 大槌鐵撬都出籠

2019-04-27 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



南韓國會25、26日爆發大亂鬥，在野黨派人占據議事處，並以人牆擋住委員會辦公室，與執政黨及另外3黨成員發生肢體衝突。整起事件約300多名議員涉入，情況混亂到必須動用33年沒用過的警察權來維持秩序。

綜合南韓各家媒體報導，由於最大在野黨「自由韓國黨」強烈反對一系列改革草案，執政的「共同民主黨」與另外3個小黨首度透過電子系統提案，接著準備召開司法與政治改革委員會，準備表決是否走「快車道」將草案送交全院表決。

自由韓國黨發起靜坐抗議，反對朝野4黨走「快車道」通過改革草案審議，聲稱此舉違反議會民主，目標是擴大當前的「左翼政權」。

為阻止司法特別委員會開會，自由韓國黨國會議員與助理占據議事處辦公室，組成人牆擋住開會用會議室，還擋住另一小黨「正未來黨」國會議員辦公室大門達6個小時，以阻止他出席會議。

根據報導，共同民主黨與支持改革的「正義黨」國會議員與助理打算取走開會用資料，早已霸占議事處的自由韓國黨成員則堵住大門。有人用大鎚敲打木門，也拿出鐵撬與羊角鎚試圖破門，但都未能成功。鐵撬還被自由韓國黨成員成功奪走，拿去開記者會展示。

除黨團領袖發生激烈口角外，朝野政黨國會議員也在委員會會議室外對峙。在肢體衝突期間，多人輕微掛彩，委員會主席甚至因此動用33年沒用過的警察權。