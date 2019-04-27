斯里蘭卡爆炸生死選擇題 父應先救兒子還是女兒

2019-04-27 13:43 香港01 記者洪怡霖／報導



美國61歲男子被迫在極短時間內作出抉擇，可惜兒子與女兒最終不幸身亡。圖擷自 KHQ 分享 facebook

電影《唐山大地震》中，有一名母親在災難之際面臨生死難題，兒女雙雙受困卻只能救其一，她選擇了兒子，因此在女兒心中留下永久創傷。

在斯里蘭卡周日（21日）發生的連環爆炸案中，美國61歲男子、在英國金融公司Citywire任職基金經理的林賽（Matthew Linsey），在現實中面對同樣的難題，他被迫在極短時間內作出抉擇。

他最終選擇先救傷勢較重的兒子，然後讓其他人拯救女兒，可惜兒子與女兒最終不幸身亡。

林賽的一對子女15歲阿梅莉（Amelie）和19歲丹尼爾（Daniel）都擁有英國與美國的雙重國籍，他們3人當時在斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）香格里拉酒店吃早餐，沒想到遇上無情的炸彈襲擊。

阿梅莉和丹尼爾在爆炸中受傷，但林賽無法一次過帶走兩人，面臨先救兒子或是女兒的抉擇。他傷心地憶述當時混亂的情況，「我的兒子看起來比我的女兒更糟糕，我試圖讓他甦醒過來，其他人在尖叫。」，他又指當時天很黑，擔心會有另一次爆炸。

最後他考慮到兒子傷勢看來較重、且有另一名倖存者承諾會把阿梅莉送去醫院後，他選擇先帶丹尼爾到樓下等候救護車。

但非常不幸的是，丹尼爾經醫生急救後仍返魂乏術，林賽後來再得知，阿梅莉也離他而去，令這名父親痛苦倍增。

林賽之後經美國大使館協助，目前已到英國與妻子與另外2名兒子相聚。

死亡人數逾250人的連環爆炸襲擊

在這次斯里蘭卡的連環襲擊案中，共有多個地方出現爆炸，包括3間教堂及3間酒店。事後警方發布多名涉案疑犯的名字及照片。

案發後警方一度公布死亡人數達到359人，至周四（25日）修正數字為「250人至253人」。當地國防部長費爾南多（Hemasiri Fernando）已因無法阻止襲擊發生一事辭職。

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文章授權轉載自《香港01》