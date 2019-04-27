親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融扛第三棒 迎戰軟銀千賀滉大火球

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國紐約甘迺迪國際機場第五航廈的TWA航站中心於2016年開始改建為精品酒店，除了客房、會議中心和餐廳外，頂樓還有一個無邊際游泳池，泳客能一邊游泳，一邊俯瞰飛機跑道，酒店將在5月15日對外開放。

根據TWA酒店說法，長19.5公尺的泳池設在頂樓約3048平方公尺的觀景台上，全年開放，因為有溫水設備，不必擔心在紐約寒冷的冬天裡無法下水。游泳池壁選用透明玻璃，游客可以暢遊到泳池最邊緣，以全景視角，飽覽繁忙的4L-22R跑道上的飛機起降。據說無邊際泳池的靈感，出自法國的伊甸豪海角酒店（Hotel du Cap Eden-Roc）。

TWA表示，酒店房客在住房期間可以免費使用泳池，至於非酒店住客只要事先預約，也能免費使用。觀景台可容納約300人，有餐飲服務。

TWA酒店位於兩棟低層建築內，擁有經典的好萊塢風格內飾和完善的隔音窗，儘管距離跑道很近，不用擔心飛機引擎聲吵人，旅客仍能安然入睡。

TWA航站中心建於1962年，於2001年關閉，紐約州州長2016年宣布，將改建為一座擁有512間房間、6間餐廳和酒吧的高檔酒店。這項浩大工程由MCR開發公司和捷藍航空公司合作進行，兩家公司分別持有TWA航站中心95%和5%股份，工程總投資約2.65億美元。

MCR公司執行長莫斯（Tyler Morse）表示，「我們屋頂泳池所提供的飛機跑道視野，能媲美航空管制員」，「世界上沒有任何地方，可比這裡更能欣賞飛機和享受雞尾酒」。

TWA航站中心改建為精品酒店，頂樓觀景台上擁有一座無邊際泳池。取自TWA酒店官網
TWA航站中心改建為精品酒店，頂樓觀景台上擁有一座無邊際泳池。取自TWA酒店官網
分享
無邊際泳池能俯瞰飛機跑道。取自TWA酒店官網
無邊際泳池能俯瞰飛機跑道。取自TWA酒店官網
分享

紐約機場法國
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

《路透社》「新聞冤獄」，還能怎樣突破緬甸的真相牢籠？

2019-04-27 10:02

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

「板門店宣言」一周年 南北兩樣情

2019-04-27 01:08

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

殘缺遺體難辨：斯里蘭卡恐攻 罹難者下修253死

2019-04-26 16:51

溫馨！樂高推出點字積木 視障孩童邊玩邊學

2019-04-26 14:44

破除權貴！法總統搖籃名校 馬克宏想關掉

2019-04-26 14:41

安撫法國黃背心 馬克宏將大減稅

2019-04-26 14:37

「普金會」象徵意義較大 俄國未承諾經濟援助北韓

2019-04-26 14:18

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

換昏迷學生返美 北韓索6000萬

2019-04-26 14:17

與普亭會談 金正恩：朝鮮和平看美國

2019-04-26 14:17

美想拉中俄談核武協議 專家：野心太大

2019-04-26 14:17

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

日本在野黨又一波整併 國民民主黨宣布合併自由黨

2019-04-26 10:05

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

盯著看會瞬間絕望！這張「被詛咒的照片」瘋傳推特

2019-04-27 11:22

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

以為自己還很勇？ 因這件事...他們沒出社會就存第一桶「精」

2019-04-27 10:00

貿易談判 習近平暗示對美五大讓步

2019-04-27 01:49

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

蘋果設計團隊 三大將辭職

2019-04-27 01:30

美公路12車3拖車連環車禍！多人死傷

2019-04-26 14:41

好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40

影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

美上季GDP勁揚 Fed策略將偏鴿

2019-04-27 02:06

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

核武新協議 美想逼中入座

2019-04-27 01:02

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

不明男持刀闖入悠仁親王學校 日本警方展開調查

2019-04-27 11:42

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

為什麼美國Q1經濟力道雖強 Q2成長仍將減緩？

2019-04-26 22:34

美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51

美銀：除非這件事發生 否則科技股漲勢無可擋

2019-04-26 21:08

最長黃金周來了 日本經濟憂喜參半

2019-04-26 23:29

貿易戰將終結？川普：習很快會到白宮

2019-04-27 01:49

寵物咖啡廳出新招 「小豬咖啡廳」療癒感再升級

2019-04-26 20:19

Uber IPO估值上看840億美元 料為美國今年最大上市案

2019-04-26 21:22

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

日本70年來最長連假 各行各業及民眾忙因應

2019-04-26 13:58

破除權貴！法總統搖籃名校 馬克宏想關掉

2019-04-26 14:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top