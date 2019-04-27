美翻！紐約機場航廈變酒店 無邊際泳池俯瞰飛機起降

2019-04-27 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國紐約甘迺迪國際機場第五航廈的TWA航站中心於2016年開始改建為精品酒店，除了客房、會議中心和餐廳外，頂樓還有一個無邊際游泳池，泳客能一邊游泳，一邊俯瞰飛機跑道，酒店將在5月15日對外開放。

根據TWA酒店說法，長19.5公尺的泳池設在頂樓約3048平方公尺的觀景台上，全年開放，因為有溫水設備，不必擔心在紐約寒冷的冬天裡無法下水。游泳池壁選用透明玻璃，游客可以暢遊到泳池最邊緣，以全景視角，飽覽繁忙的4L-22R跑道上的飛機起降。據說無邊際泳池的靈感，出自法國的伊甸豪海角酒店（Hotel du Cap Eden-Roc）。

TWA表示，酒店房客在住房期間可以免費使用泳池，至於非酒店住客只要事先預約，也能免費使用。觀景台可容納約300人，有餐飲服務。

TWA酒店位於兩棟低層建築內，擁有經典的好萊塢風格內飾和完善的隔音窗，儘管距離跑道很近，不用擔心飛機引擎聲吵人，旅客仍能安然入睡。

TWA航站中心建於1962年，於2001年關閉，紐約州州長2016年宣布，將改建為一座擁有512間房間、6間餐廳和酒吧的高檔酒店。這項浩大工程由MCR開發公司和捷藍航空公司合作進行，兩家公司分別持有TWA航站中心95%和5%股份，工程總投資約2.65億美元。