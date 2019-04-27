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廣告出現跨性別者和黑人也不行？巴西總統關切後急撤

2019-04-27 10:29聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

巴西國營銀行近日推出一則新廣告，描述一名跨性別女子和幾個年輕黑人的日常生活，但在巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）介入後，廣告已停播。自稱「恐同者」的波索納洛25日曾表示，巴西絕對不能成為「同性戀的旅遊天堂」。

今年1月就職總統的波索納洛為陸軍上尉出身，長期因對女性、少數族群和同性戀的詆毀言論而遭批評。

巴西銀行26日發聲明表示，波索納洛與銀行總裁諾凡斯（Rubem Novaes）溝通後，該廣告已下架。聲明稱，行銷主管已被解僱，但並未提供進一步細節。

總統辦公室拒絕對此發表評論。據報導，該事件發生於波索納洛稱巴西不該成為「同性戀旅遊天堂」的隔日。

波索納洛25日在巴拉首都巴西利亞向記者表示，「如果你來這是想和女人發生性關係，那就去追求你自己的生活吧！但巴西絕對不能成為『同性戀旅遊天堂』，我們不能讓巴西成為同性戀的世界和他們的旅遊目的地」。

左派國會議員、LGBT活動人士米蘭達（David Miranda）憤怒表示，「這不是國家元首，這是國家恥辱」。米蘭達認為，波索納洛的這席話危及巴西的LGBT群體成員利益，並助長對巴西女性的性剝削，「他正以各種可想像的方式，玷污我們的國家形象」。

聖保羅律師古納哈（Renan Quinalha）則說，「從人權的角度和巴西的國際形象來看，這都是一個災難性的宣示」。

巴西總統波索納洛連國營銀行的廣告內容也管。歐新社
巴西總統波索納洛連國營銀行的廣告內容也管。歐新社
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巴西波索納洛同性戀
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