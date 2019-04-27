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「天皇」不輕鬆 宛如日本人超時過勞「象徵」

2019-04-27 06:59聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日皇明仁（右）定4月30日退位，長子德仁（左）定5月1日即位。圖為兩人2018年...
日皇明仁（右）定4月30日退位，長子德仁（左）定5月1日即位。圖為兩人2018年1月2日在皇居接受民眾新年朝賀。（美聯社）
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85歲高齡的日皇明仁將在4月30日退位。他在2016年夏天發表談話，表示漸感體力不堪完美執行公務，期望能夠提前退位。

天皇日常到底有多忙碌？綜合周刊DIAMOND等日本媒體過去的報導與宮內廳發表的數據，日本人平均一年休假113日，而日皇明仁在2014年119天的國定假日中「加班」天30天；2015年的休假天數也只有82天，遠低於平均值，更不用說享受日本人五月黃金周與中元節時夏季休假。

日皇新年第一天。圖／聯合報提供
日皇新年第一天。圖／聯合報提供
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日皇一年主持的儀式性活動約220件，其中包括謁見對社會有卓著貢獻者約100件、會見訪日的外賓約50件，謁見剛到任、將離任的各國駐日大使，一年約有64個國家人事異動。此外，以日皇夫婦名義每年舉辦多次茶會、賞花會、讀詩會等藝文活動。

雖然日本天皇現在只是象徵天皇，已沒有政治實權，但仍是國家領袖，法律、條約等發布前，仍需要經過宮內廳逐字宣讀後，再由日皇署名、押印，平均一年有將近1000件公文需要日皇批閱。日皇寫給其他國家元首的親筆信、電報等一年約556件。

以上，還不包括外勤公務。

日皇每年數次到國內地方視察的「行幸啓」，了解當地的福祉、文化、產業發展狀況。舉統計，明仁任內地方視察總次數達473次，已將日本47個都府道縣都走過至少2次。平成年間，任何地方發生天災，天皇都會到災區視察災區復興情況，東日本大地震發生後，日皇明仁曾連續七周下鄉，到各地的避難所關切災民生活狀況，為災民打氣。

皇室做為國際親善代表，日皇明仁夫婦30年間訪問了58個國家。

宮內廳統計，日皇明仁74歲與日皇裕仁(昭和天皇)74歲時相比，接見外賓次數是昭和時代1.6倍、大使拜謁是4.6倍、地方訪問2.3倍。

外界比較觀察不到的一面是，日皇在皇居內還要務農。日本以農耕文化為中心，日皇每年要在皇居內植株200株水稻，春天播種、夏天整田、秋天收割，收成的稻米在每年11月新嘗祭時用來祭祀神明祖先。皇后美智子則是負責照料皇居內的御養蠶所。御養蠶所製成的絹織物除了做為宮中祭祀、外國元首贈禮之外，還曾捐贈奈良東大寺正倉院，用來修復古代留存下來的綾羅錦緞。

儘管已經面對過勞的公務，明仁還是擠出時間持續他的學術研究。明仁是一名魚類學者、研究蝦虎魚的權威。他生涯共發表過32篇論文，包括與次子秋篠宮文仁共同掛名的4篇，其中有6篇是他成為天皇之後才發表。他還曾2度在國立科學博物館期刊發表研究報告，分別為2008年6月「皇居內狸覓食習性與季節變化」、2016年8月「皇居內狸採集果實習慣的長期變動」。

其中，日皇明仁曾在2003年因前列腺癌進行摘除手術、2012年又因心室狹窄進行冠動脈手術，兩項都是大手術，但明仁在休養一個月後便又重新投入公務。連把加班是為常態的日本人都不禁形容天皇這份「工作」是「激務（超級忙碌）」、超時過勞的代表。

日皇明仁手術過勞
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