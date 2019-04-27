「板門店宣言」一周年 南北兩樣情

2019-04-27 01:08 聯合報 國際中心／報導



南韓總統文在寅（左）廿六日走訪江原道，提到重啟北韓金剛山旅遊的重要性。（美聯社） 分享 facebook

四月廿七日是南韓總統文在寅與北韓國務委員長金正恩首次峰會屆滿一周年的日子。文在寅廿六日下午在江原道高城郡非軍事區博物館出席「和平經濟江原願景戰略報告會」時表示，在推進無核化的旅程中，中央政府將與江原道一道準備開創韓半島和平經濟時代。江原道已經透過金剛山旅遊項目切身體會到「和平即是經濟」。

文在寅又一次談到金剛山旅遊這一韓朝經濟合作的象徵，體現了放寬經濟制裁改善韓朝關係的決心。河內川金二會後朝美談判陷入僵局，第四次文金會被視為半島和平進程的新起點，文在寅希望更積極爭取韓朝舉行首腦會談，務必讓朝美重回談判桌。

文在寅還表示，非軍事區哨所拆除後，江原道將開闢國防主題的旅遊線路，韓國人將乘火車經過朝鮮周遊亞歐大陸，東海線鐵路將成為江原道發展的大動脈，連通「絲綢鐵路」將使韓國崛起為東北亞物流樞紐國。

北韓媒體在文金首會發表「板門店宣言」一周年之際，紛紛對美國和韓美同盟作出強烈譴責，再次主張應自主解決韓半島問題。

對韓宣傳媒體「我們民族之間」廿六日在以「落實南北宣言不要瞻前顧後」為題的報導中指出，「板門店宣言」是民族自主和民族團結的宣言，徹底履行宣言，南北韓關係發展和韓半島和平才有美好的明天。

報導說，南韓當局的態度和立場很重要，必須正確的看清目前的形勢，不要瞻前顧後或看人眼色行事，把時間浪費在無意義的事情上。