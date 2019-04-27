親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「板門店宣言」一周年 南北兩樣情

2019-04-27 01:08聯合報 國際中心／報導

南韓總統文在寅（左）廿六日走訪江原道，提到重啟北韓金剛山旅遊的重要性。（美聯社）
南韓總統文在寅（左）廿六日走訪江原道，提到重啟北韓金剛山旅遊的重要性。（美聯社）
分享

四月廿七日是南韓總統文在寅北韓國務委員長金正恩首次峰會屆滿一周年的日子。文在寅廿六日下午在江原道高城郡非軍事區博物館出席「和平經濟江原願景戰略報告會」時表示，在推進無核化的旅程中，中央政府將與江原道一道準備開創韓半島和平經濟時代。江原道已經透過金剛山旅遊項目切身體會到「和平即是經濟」。

文在寅又一次談到金剛山旅遊這一韓朝經濟合作的象徵，體現了放寬經濟制裁改善韓朝關係的決心。河內川金二會後朝美談判陷入僵局，第四次文金會被視為半島和平進程的新起點，文在寅希望更積極爭取韓朝舉行首腦會談，務必讓朝美重回談判桌。

文在寅還表示，非軍事區哨所拆除後，江原道將開闢國防主題的旅遊線路，韓國人將乘火車經過朝鮮周遊亞歐大陸，東海線鐵路將成為江原道發展的大動脈，連通「絲綢鐵路」將使韓國崛起為東北亞物流樞紐國。

北韓媒體在文金首會發表「板門店宣言」一周年之際，紛紛對美國和韓美同盟作出強烈譴責，再次主張應自主解決韓半島問題。

對韓宣傳媒體「我們民族之間」廿六日在以「落實南北宣言不要瞻前顧後」為題的報導中指出，「板門店宣言」是民族自主和民族團結的宣言，徹底履行宣言，南北韓關係發展和韓半島和平才有美好的明天。

報導說，南韓當局的態度和立場很重要，必須正確的看清目前的形勢，不要瞻前顧後或看人眼色行事，把時間浪費在無意義的事情上。

文在寅北韓
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

馬克宏減稅1720億 黃背心不領情

2019-04-27 00:48

當著普亭面… 金正恩：韓半島和平要看美國

2019-04-27 01:03

法國國家行政學院 馬克宏喊廢

2019-04-27 00:56

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00

殘缺遺體難辨：斯里蘭卡恐攻 罹難者下修253死

2019-04-26 16:51

溫馨！樂高推出點字積木 視障孩童邊玩邊學

2019-04-26 14:44

破除權貴！法總統搖籃名校 馬克宏想關掉

2019-04-26 14:41

安撫法國黃背心 馬克宏將大減稅

2019-04-26 14:37

「普金會」象徵意義較大 俄國未承諾經濟援助北韓

2019-04-26 14:18

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

換昏迷學生返美 北韓索6000萬

2019-04-26 14:17

與普亭會談 金正恩：朝鮮和平看美國

2019-04-26 14:17

美想拉中俄談核武協議 專家：野心太大

2019-04-26 14:17

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

日本在野黨又一波整併 國民民主黨宣布合併自由黨

2019-04-26 10:05

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

朝鮮半島和平 金正恩：端視美國態度而定

2019-04-26 06:43

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

助子恐攻？ 斯里蘭卡香料富豪被捕

2019-04-26 00:14

普亭會金正恩：北韓需要安全保證

2019-04-26 00:14

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

你看過嗎？原來女性乳腺長這樣 女網友：內心受創

2019-04-26 14:56

改年號災情來了！日本企業瘋搶「它」避難

2019-04-26 10:00

美元飆兩年新高 打臉專家

2019-04-26 03:05

美中可望達貿易協議？ 川普稱習近平即將訪美

2019-04-26 06:31

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

2019-04-26 21:15

美國代理防長飆髒話 批F-35計畫「搞砸了」

2019-04-26 17:17

影／拜登宣布參戰2020大選 CNN：川普最怕的對手

2019-04-26 13:17

車站登廣告誤傳大頭照 日本大學生獲另類宣傳效果

2019-04-26 10:06

半導體今年不見春燕？英特爾因資料中心業績差砍財測

2019-04-26 06:34

晨星：美中貿易戰將變得更複雜　陸GDP將腰斬約一半

2019-04-26 22:52

黃金周10天連假怎麼過？逾7成日本民眾：待在家裡

2019-04-26 21:23

法媒：台灣捍衛民主如對抗颱風地震不停歇

2019-04-26 07:37

彭博：習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求

2019-04-26 17:58

全球海洋變狂暴 30年來浪更高、風更強

2019-04-26 10:27

18歲少女睡前吃漢堡 一覺醒來竟成了「章魚嘴妹」

2019-04-26 17:04

特斯拉大虧 馬斯克暗示籌資

2019-04-26 03:05

美股漲跌互現 標普500指數受工業股拖累 費半摔1.8%

2019-04-26 07:03

日本10連休 京都旅館九成滿機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25

美國務院前代理助卿：維持現狀是美中台唯一選項

2019-04-26 09:05

微軟市值 衝向兆美元俱樂部

2019-04-26 03:05

黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15

金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15

美公路12車3拖車連環車禍！多人死傷

2019-04-26 14:41

巴菲特計劃加碼買回自家股票 規模最終可達1,000億美元

2019-04-26 11:08

川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18

好痛！非洲少年無麻醉割包皮 「這樣才能證明是真男人」

2019-04-26 17:40

復活節爆炸案罹難人數 斯里蘭卡下修至253人

2019-04-26 03:23

影／印度洋深處現神秘海洋生物 會發藍光的水母

2019-04-26 14:22

日經：中國推動東南亞供應使用人民幣 降低美元依賴

2019-04-26 10:08

化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34

日本Newsweek「世界尊敬的百大日本人」出爐 女鬼貞子都上榜

2019-04-26 19:48

國際油價站上75美元大關

2019-04-26 03:05

任天堂上季財測 不如預期

2019-04-26 03:05

NBA想在中國開疆闢土 這些公司也許是解答

2019-04-26 20:26

牽制中國？美軍將在長崎部署最新型兩棲攻擊艦

2019-04-26 19:50

影／少女失足從12樓墜落 重摔遮棚幸運存活

2019-04-26 12:45

北韓嗆 制裁持續百年或千年沒太大影響

2019-04-26 18:28

川普想與中俄談核武協議 專家：其實不想被條約束縛

2019-04-26 12:34

美Q1 GDP意外成長3.2% 但外強中乾Fed仍將偏鴿

2019-04-26 21:00

否認付2百萬美元給北韓　川普：沒用錢交換溫畢爾返美

2019-04-26 21:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top