日本10連休 京都旅館九成滿 機場已現大排長龍人潮

2019-04-26 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



因應日皇退、即位，日本從明天開始將進入10連休長假，是日本有史以來最長連假，推估出國玩的人數將多超過150萬人。至於下周想到日本玩的民眾，恐怕要為了訂位大傷腦筋。朝日新聞報導，京都最受歡迎，9成旅館已經被訂滿。

朝日新聞報導，旅遊檢索網站「atta」針對全國2萬9000間可透過網路預約的旅館、飯店進行預約情況調查，24日為止全國滿室率76.1%，其中以京都91%最高，愛知縣62.4%最低。根據愛知縣飯店旅館生活衛生公會表示，主因示愛知縣交通便利，當天往返的遊客較多。

NHK報導，各地機場也從今天已經開始湧現出國旅遊人潮，櫃台大排長龍。成田機場公司表示，根據訂票情形，今天起至6日的11天之間，成田機場國際線利用人數約110萬人次，較去年同期相比增加了14%。推估連假首日、27日，成田機場利用人數將是史上首度突破單日6萬人；羽田機場今日出境人數逼近3萬人，也比平常增加了一成多。羽田機場公司估算，這11天羽田機場進出人數將超過55萬人，比去年同期增加5.7％。

國內航線部分，匯總日本國內13家主要航空公司，預約人數達371萬人次，比去年同期增加22.1%。