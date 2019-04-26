金正恩獨鍾賓士黑頭車 賓士連忙撇清關係

2019-04-26 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



北韓領導人金正恩高調訪問俄國，隨行的兩輛黑頭車很搶眼，經查是德國賓士（Mercedes）的Maybach S600 Pullman Guard以及 Maybach S62。面對是否違反聯合國制裁北韓決議的質疑，賓士總部26日發表聲明澄清，公司嚴格遵守規定，對於自家車輛如何落入北韓手裡，「毫無所悉」。

聯合國禁止輸入奢侈品到北韓，包括豪華房車。金正恩今年2月28日在越南河內以及去年6月在新加坡與美國總統川普會晤時，據信搭乘的都是賓士的S600 Pullman Guard。