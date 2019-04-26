影／便利商店一定要24小時營業？日本超商業掀論戰

2019-04-26 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



現代生活不可或缺的便利商店，在日本全國共有56000間，不但提供各種服務，而且還24小時全年無休。不過，自今年2月起，對於超商是否有必要全年保持24小時營業，在日本社會引發論戰。

事件起因是日本7- Eleven東大阪南上小阪店負責人松本實敏在妻子過世後，面臨人手嚴重不足，就算開出高薪也徵不到店員，不得以決定午夜1點至早上6點關門，卻因可能違背加盟契約而被求償1700萬日圓。消息經媒體報導後引發了加盟業者不滿，更受到各界批判。

松本實敏告訴《法新社》記者，總公司認為加盟業者無論如何都要24小時營業，就算病倒也一樣。但從收入與支出來看，全天營業體制完全沒有好處。

《法新社》去電日本7- Eleven並未得到回應，但社長古屋一樹因未能妥善因應加盟主的不滿，本月初已被董事會決定撤職。

日本經產省數據顯示，61%的超商加盟業者坦承找不到足夠員工，比起2014年的22%還要高。4成業者對處境感到不滿，抱怨利潤太低、權利金太高。相較於4年前，超商權利金漲幅達17%。經產大臣世耕弘成指超商是日本社會基礎的一部分，呼籲連鎖超商業者擬定計畫，防止超時勞動與員工短缺。

LAWSON、7- Eleven與FamilyMart等超商連鎖業者開始在少數店面試行取消全天候營業，引進自助收銀系統等措施。Yahoo! Japan線上民調更顯示，超過9成受訪者不介意超商減少營業時間。

樂天證券首席策略師窪田真之（Masayuki Kubota）指出，24小時營業對超商有效管理很重要。工作人員可以趁深夜打掃、補貨，等候物流車上門。要是太多超商晚間打烊，物流車就必須改到交通繁忙的白天補貨，進而降低效率。