溫馨！樂高推出點字積木 視障孩童邊玩邊學

2019-04-26 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



樂高計畫於2020年推出第一款針對失明或視障兒童設計的盲文（點字）積木，協助他們學習盲文。

樂高盲文積木可與現有樂高積木完全相融，但上面有盲文字母與數字的凸點，有助視障孩童邊玩邊學習。此外，這款積木還有印刷字體，供視力無礙的家長、老師與學生一起互動。

丹麥盲人協會在2011年向樂高基金會提出此概念，巴西「多麗娜．諾威爾盲人基金會」2017年給予積木方面的建議。

樂高發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），樂高與這兩個公益組織開發積木雛形，此外還有英國慈善機構「Leonard Cheshire」、「英國皇家全國盲人協會」和「挪威盲人與部分失明協會」。

樂高基金會執行長古德溫（John Goodwin）表示：「失明與視障孩童對未來有夢想與抱負，就跟視力無礙的孩童一樣。他們一樣渴望和需要探索世界，並與透過玩樂社交，但常常在非自願的情況下遭到孤立，因此無法參與許多活動。」

古德溫說：「有了這項計畫，我們為學習盲文帶來歡樂與多元的方法。我希望全球的孩童、家長、照護者、教師和從業人員能跟我們一樣興奮。」

目前數間機構和學校正在測試丹麥文、挪威文、英文和葡萄牙文的樂高盲文積木。古德溫表示：「體驗的師生對樂高盲文積木的反應非常振奮人心，這也提醒我，生命中遇見的那些限制不過是我在心中畫地自限。」

完整版盲文積木會有250塊積木，包括完整的盲文字母、數字0-9、數學符號，預計2020年推出。

古德溫表示：「看到這項產品能為逐漸失明者和部分失明孩童帶來學業信心並提高幼兒的好奇心，我很感動。」