川金二會破局…傳北韓槍斃4外交官 金正恩妹也消失

2019-04-26 14:18 世界日報 編譯中心╱綜合25日電



傳北韓4名外交人員因川金二會破局遭槍決。 分享 facebook

南韓媒體報導，據日本專門披露北韓消息的媒體亞洲新聞社24日報導，北韓居民中有傳聞，北韓外務省四名幹部因河內川金二會失敗而被問責並遭槍決；此外，金正恩以往出訪的「貼身祕書」、胞妹金與正，此次沒有隨哥哥出訪俄國，被懷疑也遭降職。

南韓「朝鮮日報」今天在外交安保版指出，日本亞洲新聞社引述多位北韓消息人士的言論報導：「北韓居民間流傳著本月初，在北韓勞動黨中央黨及人民武力省幹部的注視下，駐越南河內大使館員工和外務省幹部四人在平壤被槍決的傳聞。」

有關槍決的傳聞指出，他們今年2月在河內舉行川金二會當時涉嫌收受錢財，提前向美方透露了談判情報。

報導指出，此前北韓曾就此事，對負責河內川金二會實務談判的國務委員會對美特別代表金英哲和統戰部統一策略室室長金聖惠問責。金英哲在上月舉行的北韓最高人民委員會代議員選舉當選人名單中被除名。