「普金會」象徵意義較大 俄國未承諾經濟援助北韓

2019-04-26 14:18 世界日報



編譯中心╱綜合25日電

俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩25日在海參崴的俄羅斯島會晤，舉行兩人首次的俄朝元首峰會。在美朝談判陷入僵局的情況下，普金會被認為給平壤當局機會，尋求俄羅斯的支持，不過莫斯科並未公開承諾給予北韓經濟援助，此次峰會雙方也沒有簽署任何聯合聲明。

華爾街日報報導，此次會談旨在讓朝俄兩國重修舊好，並給川普政府施加壓力，迫使美國軟化在北韓去核化談判中的立場。會談另外一個焦點，是金正恩向普亭尋求經濟援助。

在會前簡短交談裡，金正恩感謝普亭百忙之中抽空，希望俄朝峰會能成為朝鮮半島無核化的里程碑，也預期俄朝峰會「非常有益於」兩國關係的發展。

普亭則表示，相信金正恩訪俄將有助於俄朝雙邊關係發展，能讓雙方更了解如何解決朝鮮半島當前的局勢。普亭同時也歡迎金正恩在美朝關係正常化與兩韓開啟對談做出的貢獻。

會談持續了三個半小時，其中有兩個小時是普金的單獨會晤。兩人稍後共進晚餐時，金正恩又進一步提到將不斷強化與發展俄朝間的戰略和傳統關係。

BBC記者勞拉比克說，此次會面被廣泛認為是北韓想展示自己的未來經濟並不單單依靠美國，金正恩可能試圖向莫斯科施壓，以緩解制裁壓力。

普金會的確讓金正恩提升了在國內的形象，不過一般認為，這場峰會並未產生實質性突破。與俄羅斯相比，北韓對這次會議的渴求更大，儘管金正恩有所求，但普亭不太可能提供任何實質性的援助，俄國會後也沒有公開承諾給予北韓經濟援助。