黃背心抗議五個月 法總統終回應：砍稅1746億元

2019-04-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



法國黃背心運動連續五個月發動反政府抗議，法國總統馬克宏終於在25日回應，他宣布減稅、調高退休金、刪減國會席次並放寬公投規定，但他拒絕重新提出富人稅。

馬克宏就任總統兩年25日首次在凡爾賽宮舉行記者會回應抗議民眾，他承諾為低收入與普通收入者減稅50億歐元（約台幣1746億元），並調高窮人退休金。他將取消退休族的加稅政策，領基本工資者每月將獲得100歐元（約台幣3493元）的福利。他也誓言在他任內不會有更多學校與醫院關門大吉。

中間派的馬克宏坦言，他的政治風格需要更人道，但即使黃背心20日仍再度於周六抗議，在巴黎和其他城市造成零星暴動和縱火，但馬克宏堅持不會改變親商計畫。

馬克宏表示，他明白抗議民眾要求改變，以及意見未被政府和菁英採納時的憤怒與不耐，但是公眾秩序必須恢復。

法國選民希望減稅和更多公眾服務。馬克宏表示將減稅，金源來自刪減企業稅賦優惠、延長工時和減少公共支出。

馬克宏表示：「我拿我國跟我們的歐洲鄰居比較，我們每周工作更少，每年工作更少。」他希望法國民眾延後退休，但未詳述全面計畫。

他想減少30%的國會議員人數，且使國會更能反映法國多元政黨。

他也計畫使公民更容易提出國家公投，並增加國民議會20%的比例代表。公民委員會將由隨機選取的公民組成，諮詢時將納入委員會對氣候政策的意見。此外，國會每年也應該舉行移民政策辯論。