日本在野黨又一波整併 國民民主黨宣布合併自由黨

2019-04-26 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本在野黨又啟動一波整併。國民民主黨昨夜舉行參眾兩院議院總會，通過與自由黨合併一案。國民黨黨主席玉木雄一郎與自由黨黨主席小澤一郎在會談後，達成自由黨解散併入國民民主黨的決定，兩人正式簽署文書。

自由黨將在今天向總務省申請解散政黨，除確定不加入新政黨的自由黨共同黨代表山本太郎之外，其餘參眾兩院6位議員都將加入國民黨。

合併後將繼續延用國民民主黨名稱，並由玉木繼續擔任黨主席。國民黨議員席次將增為64席，眾院40席、參院24席，是繼擁有79席的立憲民主黨之後、在野第二大黨。雖然部分國民黨議員可能因反對合併而退黨，人數估計不會太多。

產經新聞等報導，昨晚先舉行國民黨內兩院議員懇談會，主張合併的黨中央與慎重派的憲法調查會長階猛等人經過長達6個半小時的辯論，最後在兩院總會上，透過舉手投票方式通過合併案；自由黨則全權委託小澤交涉。

雙方確定合併之後，玉木與小澤共同舉行記者會對外報告。玉木表示，希望整合在野黨分裂歷史，開創新的時代；小澤甚至更進一步表示，若立憲民主黨黨主席枝野幸男登能高一呼將所有在野黨團結為一，是最好的發展。

階猛在總會後接受記者訪問表示，他對合併的擔憂揮之不去，合併真的是現在應做的事嗎？對於是否可能退黨他則保留空間，表示將聽取政治夥伴們的意見後做出最後決定。