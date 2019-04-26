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化解菁英政治疑慮 馬克宏欲廢「總統搖籃」名校

2019-04-26 09:34聯合報 記者季晶晶╱即時報導

法國總統馬克宏周四（25日）說，他想關閉法國最負盛名、曾培養出四名法國總統的國家行政學院（ENA）。馬克宏本身是國家行政學院校友。

馬克宏爭取用人唯賢以化解民怨，他談及專門培育法國政治人才和高階官員的國家行政學院時表示：「除了其他措施，我們還必須廢附除國家行政學院，才能有所建樹。」

法國國家行政學院的畢業生組成橫跨政治和商業高層的強大影響力網絡，數十年來一直是批評法國體制者攻擊的標靶。

馬克宏說，他不贊成改革位於史特拉斯堡、被砲轟招生未顧及多元化原則的國家行政學院：「如果維持同樣架構，舊習太過強大，仍將存在。」

馬克宏是第四位出身國家行政學院旳法國總統，在他之前有季斯卡、席哈克、歐蘭德。

廢除國家行政學院的決定本來預計在馬克宏上周發表演說時一併宣布，但因為巴黎聖母院失火意外而延後。此事是馬克宏推動法國公共行政大改革的其中一環，他認為政府應該更加精實多元。

國家行政學院創建於二次世界大戰結束後的1945年，當時法國百廢待興，部分公職人員與納粹占領者同流合汙，亟須治國理政的人才。該校最初成功讓公務系統吸收到不同背景的人，而非傳統上主宰法國的資產階級和上層社會。

但研究顯示，最近數十年，該校招生窄化，愈來愈多富裕家庭子弟進入，儘管入學考試不限資格，但最後經常錄取背景和學校沾親帶故的人。

國家行政學院主管傑拉爾日前承認，目前僅19%學生的家長是藍領階級。他在費加洛報的專欄裡表示「要做得更好」，希望避免廢校命運。

法國總統馬克宏25日說，想關閉培養出四名法國總統的國家行政學院（如圖）。路透
法國總統馬克宏25日說，想關閉培養出四名法國總統的國家行政學院（如圖）。路透
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法國馬克宏巴黎聖母院

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