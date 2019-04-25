揭開神秘面紗！ 盤點北韓九個驚人的經濟事實

2019-04-25 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



北韓是全世界最神秘的國家之一。這個有2,500萬人口的國家，由金氏王朝獨裁統治逾70年。

由於北韓採取孤立政策，經濟情勢非常糟糕，但情況有多惡劣仍是鮮為外人所知 ，因為該國並未公布詳盡的經濟數據。

目前已知北韓勞工年薪不到2,000美元， 許多人營養不良，如果想要脫北的話，價碼超過1.7萬美元。

以下是Markets Insider整理出關於北韓經濟的九個驚人事實。

●超過40%的北韓人營養不良

根據全球飢餓指數，北韓營養不良人口的百分比，從2000年後的37.5%上升至2018年的43.4%。不過同一期間，五歲以下孩童營養不良人口則下滑。以該指標而言，北韓不是全球營養不良問題最嚴重的國家，在199個國家中排109名。

但從1990年代的飢荒以來，情況便相當悲慘，當時有超過200萬人死亡。

●北韓幾乎沒人上網

北韓嚴格限制人民上網，全國只有一個被牢牢看管的網路伺服器，但僅有不到1%的人能上網。人民只能上由國家控制、僅供國內使用的內部網路光明網。上光明網是免費的，但只能上特定經審查的網站。

能使用網路的北韓人，只有政治領袖及其家人、頂尖大學學生、以及在國家網路戰爭部門工作的人。

●北韓地底蘊藏價值數兆美元的礦產

北韓可能蘊藏豐富的礦產，坊間預估的價值不一，有的說近10兆美元、有的說逾6兆美元。北韓可能有超過200種礦產，包括鐵、金、錫、銅、石墨。許多用於智慧手機的稀有金屬，都是在北韓及鄰近的中國生產。

北韓礦產的價值大多是南韓企業推估，但北韓採礦效率差，且在共產體制下私人採礦是非法行為。

●金正日每年花在軒尼詩白蘭地的費用高達80萬美元

北韓前領袖金正日花在軒尼詩費用曾經多達80萬美元。軒尼詩公司表示，1990年代中期的某兩年，金正日是全世界最大的軒尼詩買家。

一瓶軒尼詩在北韓的零售價為630美元，而據估計，北韓人民的平均年所得在1,000美元至2,000美元。

●北韓有兩種經濟，而且所有東西都有兩種價格

做為共產國家，北韓有國營經濟以及地下經濟。因此，喬治城大學兼任教授布朗表示，所有東西都有兩種價格。國營企業員工的所得，可能只是在中國工廠上班員工所得的零頭。

布朗說，在平壤國營企業工作的紡織員工，每月可能賺取3,000北韓元，但同一職務在中國工廠的所得可能多達100倍，「這就是一個非常不穩定、又沒效率的制度」。

●南北韓非軍事區有條步道

4月南韓統一部的兩韓交流及合作理事會同意撥出390萬美元的預算，在兩韓邊界的非軍事區建造步道。這是上月將非軍事區改為和平區計畫的一環，兩韓近來也撤掉非軍事內11個崗哨。

●北韓駭客竊取外匯以及加密貨幣

聯合國安理會報告顯示，北韓駭客竊取6.7億美元的外匯以及加密貨幣，包括從孟加拉央行竊取8,100萬美元、從印度的Cosmo銀行竊取1,350萬美元，從智利銀行的ATM網路竊取1,000萬美元。

●估計北韓每年從非法活動賺進5億美元

估計北韓政府每年從販毒、印美元偽鈔等非常活動賺進5億美元。雖然北韓方面否認，但也沒有提供官方經濟數據，導致難以辨別是否屬實。但聯合國表示，非法資金協助支持金氏家族豪奢的生活方式。

●脫北要花上1.2萬美元

脫北需要花大錢，且自從2011年底金正恩掌權以來難度更高。根據華盛頓郵報，想要逃至南韓的脫北者，需要付給仲介1.2萬美元。其他人的估價則更高，高達1.7萬美元，這與2012年之前約2,000美元或3,000美元的價碼相比大幅上漲。人權團體表示，2000年代初期只要花45美元就可以脫北。