親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

東山再起的老虎伍茲 和那枚不離不棄的白勾勾

保護聖母院屋頂 有請攀登高手

2019-04-25 21:44台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

聖母院的屋頂在大火中受損嚴重，必須設法阻止雨水入侵。(Photo by Oliv...
聖母院的屋頂在大火中受損嚴重，必須設法阻止雨水入侵。(Photo by Olivier CABARETon Flicker under Creative Commons license)
分享
巴黎聖母院屋頂遭毀，降雨將會帶來新威脅。上週一發生大火的巴黎地標之一聖母院，整修工作正如火如荼進行中，日前還出動登山高手，為失去屋頂保護的建築物安裝臨時篷布，希望讓建築物不會受到下雨的侵蝕。

巴黎週末有豪雨

據《基督教第一電台》報導，聖母院修復的建築師維倫紐夫表示，「最優先順序是保護大教堂不會受到即將來的雨勢威脅。」因此，安裝臨時篷布的工作已在週二開始進行。

據《AccuWeather》報導，目前發現大教堂拱頂在火災中已出現部分坍塌，而且在消防搶救後造成部分淹水。巴黎目前已經開始下雨，而且預計星期四與星期五會出現雷雨，週六及周日大部分時間都有很高機率出現降雨。

設保護傘保護屋頂

據《紐約時報》報導，維倫紐夫指出，「我們已盡力在搶快，登山者擅長在危險條件下活動，這是他們擅長的領域。」不過，在設置防水布之前，工人必須安裝預製金屬橫樑方便懸掛。

這項工作之所以危險，不只是因為大教堂的高度相當高，還包括在火災後可能讓建築物不穩定，無法確定哪些部分可能會因高溫而倒塌。不過，維倫紐夫指出，大火後搶救工作已取得很大進展，包括在圓形玫瑰窗上放置了巨型網，這些窗雖已損壞但所幸未在大火中被摧毀。

重建工作已開始打造一個保護傘，作為整個屋頂漏洞的解決辦法，而且保護傘將保留到屋頂上的洞修復完畢。

【更多精采內容，詳見

巴黎聖母院建築

相關新聞

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

俄最大潛艦下水 可運載時速200公里「波塞冬」核魚雷

2019-04-25 22:57

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

美公布「惡名昭彰市場」黑名單 淘寶、蝦皮上榜

2019-04-25 23:05

斯里蘭卡連環爆 專家：政治內鬥難辭其咎

2019-04-25 23:02

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

普丁的下馬威！給東烏克蘭發「俄國身分證」

2019-04-25 21:00

影／普金會登場 普亭一派輕鬆、金正恩略顯拘謹

2019-04-25 16:59

放寬烏克蘭人護照 俄企圖心遭疑

2019-04-25 15:01

普金會登場 普亭遲到取消迎接儀式

2019-04-25 14:31

威廉王子訪紐西蘭 出席澳紐聯軍紀念日活動

2019-04-25 13:19

伊波拉疫情前線罷工！醫療團遭暴民殺害

2019-04-25 12:54

第一次握手！普亭、金正恩舉行高峰會

2019-04-25 12:47

參與中國一帶一路 印尼副總統：不會照單全收

2019-04-25 12:27

影／金正恩首度訪俄 侍從猛擦火車門讓外媒開眼界

2019-04-25 12:07

金正恩訪俄 韓媒：蒲亭可能重提六方會談

2019-04-25 11:38

涉豪華公寓受賄案 巴西前總統魯拉獲減刑

2019-04-25 08:02

靠俄解套？ 金正恩恐難如願

2019-04-25 00:32

金正恩抵海參崴 今首次會普亭

2019-04-25 00:32

印尼大選開票太操 逾130人疑過勞死

2019-04-24 21:00

歐日領袖將舉行峰會 對中議題立場受矚目

2019-04-24 20:40

南非豪雨釀洪水土石流災情 逾50人喪命

2019-04-24 19:58

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

他送PIZZA驚見全裸女子開門付錢 長相似AV女優

2019-04-25 13:52

哈利王子將被發配非洲？凱特「陰」梅根 兩兄弟漸行漸遠

2019-04-25 11:00

「目標就是僱主！」印傭98刀刺斃女僱主搶護照 殺人日記曝光

2019-04-25 13:32

股神巴菲特開示：「真正的成功」與財富無關

2019-04-24 23:42

加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05

大陸抗議法艦通過台灣海峽 法國說話了

2019-04-25 21:59

日本時尚難懂？店外站整列米色大衣女性 網嚇：奇觀

2019-04-25 11:28

華裔員工舉報老東家逃稅 獲224萬獎金

2019-04-25 08:50

新形態恐怖主義 IS「發包」斯里蘭卡恐攻

2019-04-25 00:23

邊界美軍遭墨盤查 川普火了：我要派出武裝軍人

2019-04-25 10:38

影／金正恩首度訪俄 侍從猛擦火車門讓外媒開眼界

2019-04-25 12:07

影／暖心！森蚺過馬路 往來駕駛停車禮讓

2019-04-25 12:15

訂婚了！普林斯頓大學師生戀 25歲要嫁71歲

2019-04-25 20:56

迪士尼人偶見孩子跌倒卻沒扶她起來？ 網讚：太窩心

2019-04-25 17:41

「神鬼交鋒」真實版 日青年認東大學歷、創業攏係假

2019-04-25 14:38

渣男同時偷吃8女還標示紀念日？ 嫩妹正宮用這招報復

2019-04-25 17:11

斯里蘭卡穆斯林 人人自危

2019-04-25 00:32

第一次握手！普亭、金正恩舉行高峰會

2019-04-25 12:47

美股小幅下跌 投資人觀望科技業重量級財報

2019-04-25 06:58

販毒、印美元偽鈔！ 盤點北韓九個驚人的經濟事實

2019-04-25 18:23

波音停飛737 Max 代價10億美元

2019-04-25 03:44

阿聯酋母護子遇車禍昏迷27年 聽到兒子與人爭吵後奇蹟甦醒

2019-04-25 13:26

客製化抬頭 「近岸生產」興起

2019-04-25 03:44

金正恩抵海參崴 今首次會普亭

2019-04-25 00:32

道瓊盤初大跌逾200點 受3M財報不如預期拖累

2019-04-25 22:33

朴槿惠以腰痛如刀割申請保外就醫 檢方不准

2019-04-25 20:43

美前副總統拜登宣布 角逐2020年大選

2019-04-25 18:42

日隼鳥2號再創舉 確認完成世上首個人造撞擊坑

2019-04-25 19:16

貿易談判 美財長下周赴北京

2019-04-25 03:35

普金會登場 普亭遲到取消迎接儀式

2019-04-25 14:31

靠俄解套？ 金正恩恐難如願

2019-04-25 00:32

影／普金會登場 普亭一派輕鬆、金正恩略顯拘謹

2019-04-25 16:59

Google無人機配送業務成軍

2019-04-25 03:44

澳洲通膨放緩 降息預期升

2019-04-25 03:44

威廉王子訪紐西蘭 出席澳紐聯軍紀念日活動

2019-04-25 13:19

疑似協助兒子恐攻 斯里蘭卡香料大亨遭拘留

2019-04-25 21:40

葡電不取消股東投票權上限 擋中資集團收購

2019-04-25 10:58

費半再創新高 DXY美元指數一度升破98關卡

2019-04-25 02:45

超現實「脫軌」美照 她把華府地鐵變世界美景

2019-04-25 13:39

去年我進口8萬多公噸豬肉 加拿大最多、美國第4

2019-04-25 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top