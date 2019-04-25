保護聖母院屋頂 有請攀登高手

2019-04-25 21:44 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



聖母院的屋頂在大火中受損嚴重，必須設法阻止雨水入侵。(Photo by Olivier CABARETon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 巴黎聖母院屋頂遭毀，降雨將會帶來新威脅。上週一發生大火的巴黎地標之一聖母院，整修工作正如火如荼進行中，日前還出動登山高手，為失去屋頂保護的建築物安裝臨時篷布，希望讓建築物不會受到下雨的侵蝕。

巴黎週末有豪雨

據《基督教第一電台》報導，聖母院修復的建築師維倫紐夫表示，「最優先順序是保護大教堂不會受到即將來的雨勢威脅。」因此，安裝臨時篷布的工作已在週二開始進行。

據《AccuWeather》報導，目前發現大教堂拱頂在火災中已出現部分坍塌，而且在消防搶救後造成部分淹水。巴黎目前已經開始下雨，而且預計星期四與星期五會出現雷雨，週六及周日大部分時間都有很高機率出現降雨。

設保護傘保護屋頂

據《紐約時報》報導，維倫紐夫指出，「我們已盡力在搶快，登山者擅長在危險條件下活動，這是他們擅長的領域。」不過，在設置防水布之前，工人必須安裝預製金屬橫樑方便懸掛。

這項工作之所以危險，不只是因為大教堂的高度相當高，還包括在火災後可能讓建築物不穩定，無法確定哪些部分可能會因高溫而倒塌。不過，維倫紐夫指出，大火後搶救工作已取得很大進展，包括在圓形玫瑰窗上放置了巨型網，這些窗雖已損壞但所幸未在大火中被摧毀。

重建工作已開始打造一個保護傘，作為整個屋頂漏洞的解決辦法，而且保護傘將保留到屋頂上的洞修復完畢。

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