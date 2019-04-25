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加拿大垃圾丟了就跑！一周內不收回 杜特蒂將宣戰

2019-04-25 21:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

菲律賓總統杜特蒂不滿加拿大於該國亂丟垃圾不處理，要求加國限期改善，否則「等著瞧」...
菲律賓總統杜特蒂不滿加拿大於該國亂丟垃圾不處理，要求加國限期改善，否則「等著瞧」。（Photo on wikimedia）
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「給加拿大1週時間收回垃圾，否則我將向他們宣戰！」不滿加拿大船隻將大批廢棄物運抵馬尼拉菲律賓總統杜特蒂近日在記者會痛批加拿大多年來將垃圾運到菲律賓，並要求加國1週內停止相關行為，否則會對加國宣戰。對此，加拿大政府回應，會盡快和馬尼拉當局進行協商，審慎處理船運廢棄物的問題。

加國垃圾丟了就跑

根據《全球新聞網》報導，加拿大於2013年到2014年，將超過2500噸的垃圾運到菲律賓馬尼拉附近的港口丟棄，並試圖說服菲律賓就地處理垃圾。直到2016年菲律賓法院要求加拿大把這些垃圾運回該國，但加拿大卻一直不處理，讓垃圾一直被堆置在馬尼拉附近港口到現在。

「我不瞭解他們為甚麼這麼做，如果他們再不處理，我就派船把垃圾丟回加拿大。」杜特蒂為此在記者會上數度拍桌表達不滿，他警告，如果加國再不處理這些垃圾，他會幫他們處理，請加拿大做好準備。而加拿大政府透過駐菲使館向菲國表示，會籌組跨部會團隊與菲國討論，儘速解決相關問題。

環境法專家史考特受訪時表示，加拿大的行為已經違反了《巴賽爾公約》「環境廢棄物須經國簽訂協議才能丟到約定國」的規定，會讓加拿大國際聲譽受損，而加拿大也要限期改善，否則需要對菲國進行賠償。

人類垃圾難處理

而《澳洲新聞網》也提到，澳洲現在也面臨垃圾處理問題，許多以往處理垃圾的大國，如中國或印度，現在也意識到垃圾對環境的破壞，而停止垃圾進入它們國家；現在這些垃圾紛紛集中到澳洲，該國也因為當地無法處理垃圾造成垃圾山堆積，這也是未來人類面對最嚴峻的環境挑戰。

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加拿大菲律賓馬尼拉

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