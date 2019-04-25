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影／普金會登場 普亭一派輕鬆、金正恩略顯拘謹

2019-04-25 16:59聯合報 記者周辰陽╱即時報導

俄羅斯總統普亭與北韓國家領導人金正恩25日在海參崴的俄羅斯島面對面會晤，舉行兩人間首次的俄朝元首峰會。

俄媒《RT》報導，約300名記者聚集到峰會地點的遠東聯邦大學（Far Eastern Federal University, FEFU）校舍採訪。普亭親自在FEFU校舍外迎接來訪的金正恩。同樣露出微笑的兩人先簡短握手寒暄交談，讓攝影記者拍照之後，接著才進入會場。

開始進行元首峰會前，兩人再次握手給記者拍照，接著分別坐下。現場畫面可看到，見多識廣的普亭神色自若，還一度斜眼看著金正恩。金正恩則顯得有些拘謹，如同學生般正襟危坐，一度雙手交叉，後來才稍微放鬆。CNN記者還說，當普亭講話的時候，可以聽到金正恩粗聲呼吸。

在會前簡短交談裡，金正恩感謝普亭百忙之中抽空，希望俄朝峰會能成為朝鮮半島無核化的里程碑，也預期俄朝峰會「非常有益於」兩國關係的發展，讓朝俄兩國漫長歷史與傳統友誼更為堅固全面。金正恩還說，現在全世界的目光都聚焦在朝鮮半島，也覺得他與普亭的對話會非常有意義。

普亭表示，相信金正恩訪俄將有助於俄朝雙邊關係發展，能讓雙方更瞭解如何解決朝鮮半島當前的局勢，俄方也可知道如何為當前的正面進展盡一分力。普亭同時也歡迎金正恩在美朝關係正常化與兩韓開啟對談做出的貢獻。

在此次俄朝元首峰會中，普亭與金正恩先單獨對談一個多小時，部長級官員隨後加入擴大會談。普亭在擴大雙邊會談前表示，他與金正恩已進行「實在的密談」，雙方聊到兩國歷史、當前局勢與雙邊關係發展的觀點，當然還有朝鮮半島狀況。

消息人士告訴俄羅斯衛星通訊社，普亭與金正恩有可能共進晚餐。

俄羅斯總統普亭與北韓國家領導人金正恩25日在海參崴的遠東聯邦大學校舍會面，舉行兩...
俄羅斯總統普亭與北韓國家領導人金正恩25日在海參崴的遠東聯邦大學校舍會面，舉行兩人間第一次的俄朝元首峰會。路透
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