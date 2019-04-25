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放寬烏克蘭人護照 俄企圖心遭疑

2019-04-25 15:01台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

簡化護照申請，俄國遭控覬覦烏克蘭土地。俄羅斯總統普丁於23日簽署法令，對受分離主義控制的烏克蘭東部地區人民，放寬申請公民身分的限制，不再須合法居俄國5年以上，護照申請也可在3個月內辦妥。此舉被視為俄羅斯對該區域的覬覦，初上任的總統澤倫斯基已呼籲國際社會俄羅斯進行制裁。

烏俄關係緊張

據《路透社》報導，烏克蘭與俄羅斯關係一直相當緊張。儘管2015年已簽署名義上的停戰協議，但這5年間，烏克蘭軍隊與俄羅斯支持的部隊之間的衝突，已造成了13000人死亡。另外，據路透社收集的證據顯示，莫斯科資助了2014年分離主義份子於頓涅茨克和盧甘斯克地區的叛亂，但莫斯科否認了此指控。

對於烏克蘭東部地區相關爭議，普丁表示，俄羅斯並無挑釁新的烏克蘭領導層之意，只是關心烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克共和國境內人民，希望能保障當地居民人權。

烏克蘭回應

據《歐洲新聞台》報導，澤倫斯基認為俄羅斯此舉證實其為侵略國，並且正在對烏克蘭發動戰爭。英國皇家國際事務研究所專家也指出，俄羅斯此舉為顛覆性外交政策中的經典手段。目的在於加劇烏克蘭重新取回該土地的困難度。

澤倫斯基呼籲國際社會對俄羅斯進行制裁。烏克蘭表示，已向聯合國通報了俄羅斯的舉動，並要求歐盟採取「迅速果斷」的行動。烏克蘭外交部長帕夫洛克利金在推特上譴責俄羅斯「侵略的持續與干涉我國內政」，也呼籲當地民眾不要申請俄羅斯護照。

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俄羅斯烏克蘭護照

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