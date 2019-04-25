影／金正恩首度訪俄 侍從猛擦火車門讓外媒開眼界

2019-04-25 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



金正恩搭上黑頭防彈禮車，身著黑色西裝的保鑣再度展現「圍車陣」，不時小跑步跟車護駕。路透 分享 facebook 北韓國家領導人金正恩24日搭乘裝甲專用列車抵達海參崴，準備參加第一次俄朝元首峰會，也讓外界再度見識到金正恩出訪時的排場及陣仗。

專列先在朝俄邊境的哈桑（Khasan）短暫停留，金正恩下車與俄羅斯官員握口寒暄，並接受迎賓少女獻花，品嘗他們送上的鹽與麵包。列車下午抵達海參崴，但司機似乎開過頭，導致金正恩下車會用到的車廂門沒有對準俄方安排好的紅地毯。

媒體這時拍到，火車徐徐倒車的同時，兩名黑西裝侍從一邊跟著火車車廂移動，一邊瘋狂擦拭車廂門及把手，令人感受到他們工作時的戰戰兢兢。火車停妥前侍從也不敢懈怠，拿著腳踏板在車門前直挺挺等著，直到一切就緒，金正恩才走下階梯，與前來迎接的俄方官員握手寒暄。金正恩搭上黑頭防彈禮車時，身著黑色西裝的保鑣也再度展現「圍車陣」，不時小跑步跟車護駕。

離去前，金正恩告訴俄國記者，感受到俄羅斯人民的溫暖迎接，相信此行將帶來好處與成功。金正恩還說，他與普亭會討論許多議題，相信討論共同合作與管理區域事務穩定會帶來非常有利的機會。