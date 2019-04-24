影／路透：共軍力拼亞洲崛起 美軍恐輸台海戰爭

2019-04-24 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



《路透》「中國挑戰」系列特別報導指出，習近平推動中共人民解放軍快速拉近他們與美軍的火力差距。並指一旦發生地區戰爭，美軍已不再保證可以勝出。路透 分享 facebook

《路透》近日發表「中國挑戰」（The China Challenge）系列特別報導，揭露在中國國家主席習近平領導下，中共人民解放軍有長足的進步，正快速拉近他們與美軍火力上的差距，甚至已在部分重要領域超越美方。一旦發生地區戰爭，美軍已不再保證可以勝出。

報導指出，習近平的目標是讓共軍成為宰制亞洲的力量。不過20年的時間，中共的常規飛彈已可與美國軍火庫庫存分庭抗禮或更勝一籌；造船廠拼命打造世界第一海軍的軍艦，現已有能力在東亞海上爭鋒；可發射核子彈道飛彈的共軍潛艇展開定期巡航，讓北京獲得有力可靠的第二擊能力。

《路透》指出，透過貪汙與不忠的指控，習近平已肅清超過100名將領，換上直接聽命於他的死忠盟友，以緊抓軍方的控制權。

透過種種的軟硬兼施，解放軍經歷中共建政以來的最深遠改革，中國現在的軍力足以宰制鄰近海域，為過去500年來不曾見過的。為挑戰美國在亞洲霸權，習近平治下的中國建立起對絕大部分南海海域的控制，增加軍事演習旨在壓迫日台等美國長期盟友，更首度有足夠的火力遏止美軍航空母艦過去接近中國岸邊。

現役與退役美軍資深軍官指出，一旦中美在中國近海爆發衝突，特別是在台海，將出現毀滅性與血腥的結果。美國海軍前軍令部長羅福賀（Gary Roughead）退役上將表示，若美國和中國為台灣打起區域戰爭，美國「可能會輸」，這在過去幾乎被認為是不可置信的。

羅福賀指出，「我們真的身處於歷史上的重大轉捩點。」

美國總統川普上任後，美方已開始正視亞洲的軍事平衡正快速偏向中國大陸，一改過去數十年尋求與北京交往的方略。華府開始大幅增加國防開支、重建海軍、忙著開發新武器，並擴大與日本、南韓與台灣等區域盟友的軍事聯繫。

但儘管習近平果斷前行，部分共軍軍官與戰略專家仍認為解放軍還沒做好完全準備，可與美軍或其他先進軍力一拼高下。部分原因是解放軍科技仍有不足之處，未能引進有效的指管體系，最重要的一點是缺乏實戰經驗，尤其共軍上次對外打仗已是40年前的中越戰爭。