紀念諾曼第75周年 川普6月將訪英

2019-04-24 17:32 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



美國總統川普將於6月出訪英國，並出席「諾曼第登陸」75周年紀念儀式。 路透社 分享 facebook

「這次國是訪問是為堅定兩國的特殊關係。」美國白宮23日晚間表示，川普將於今年6月出訪英國，與英國女皇伊莉莎白二世一同紀念1944年二戰「諾曼第登陸」（D-Day）的75周年，並會與英國總理梅伊在唐寧街進行談話，後者也表示，「川普的訪問可拉近兩國的距離。」

出席大戰紀念儀式

據英國《BBC》報導，川普在6月3日至5日將出訪英國進行國是訪問，將與總理梅伊於唐寧街進行官方會談，這也是川普在2016年當選總統時對梅伊的承諾，不過當時並沒有訂下時程表。對此梅伊表示：「美英兩國關係已很密切，這次雙方會面將更拉近彼此距離，並針對交易、投資、國防等方面，商討未來的合作可能。」

此外，川普也將與英國女皇前往樸茨茅夫參加二戰時「諾曼第登陸計畫」的75周年，該城市是當時計畫的起點，同盟國士兵們從這裡出發，之後在法國諾曼第登陸，奪回被納粹佔領的法國國土，也是希特勒政權瓦解的開端。紀念活動當天，包括加拿大、法國、澳洲、比利時，乃至丹麥、希臘及斯洛伐克等國都將派代表出席。

當地民眾群情激憤

然而《CNN》指出，川普在英國並不受歡迎，他在2018年造訪英國時，當時全國各地就聚集約25萬名抗議民眾，對於那些討厭川普的群眾而言，當他們英國女皇為川普鋪上紅毯時，就像要將討厭的食物放進口中，但卻什麼事都不能做。

報導更指出，倫敦市長薩迪克．汗曾批評川普的訪問是「可恥且殘忍的」，事實上川普曾多次在推特上針對此番言論表示怨恨，而2017年倫敦遭逢恐怖攻擊，當時造成8人死亡，川普更在推特上揶揄薩迪克，兩人因此種下心結。因此若川普6月出訪時，英國人表現出他們的愛戴，旁觀者可能會認為他們嗑藥。

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