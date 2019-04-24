金正恩抵達海參崴 普亭晚間設宴款待

2019-04-24 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



北韓領導人金正恩24日下午已抵達俄羅斯海參崴，據報導，他的專列24日凌晨自平壤出發，一路行駛進入俄國。金正恩抵達俄國後表示，期待和俄國總統普亭就區域穩定之議題進行實用的對話。