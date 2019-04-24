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金正恩抵達海參崴 普亭晚間設宴款待

2019-04-24 16:14聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

北韓領導人金正恩24日下午已抵達俄羅斯海參崴，據報導，他的專列24日凌晨自平壤出發，一路行駛進入俄國。金正恩抵達俄國後表示，期待和俄國總統普亭就區域穩定之議題進行實用的對話。

俄國媒體引用消息人士說法，普亭晚間將設宴款待金正恩，普金峰會預定25日登場。

金正恩乘坐的專列24日抵達俄朝邊境城市哈桑時，他笑容滿面地站在車廂入口向俄國官員...
金正恩乘坐的專列24日抵達俄朝邊境城市哈桑時，他笑容滿面地站在車廂入口向俄國官員打招呼。（法新社）
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金正恩普亭俄羅斯

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