三分鐘掌握普金會 金正恩想爭取什麼？

2019-04-24 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



北韓領導人金正恩跟俄羅斯總統普亭一樣，曾經和美國總統川普互動良好，但這種關係卻經不起制裁的消磨。如今，金正恩轉向普亭求助。

國際文傳電訊社報導，金正恩周三乘火車離開平壤進入俄羅斯境內。他將於周四在海參威和普亭會面，這將是金正恩2011年上任以來首度和俄羅斯領導人碰面。從這趟訪行的時機來看，川金在河內的會面沒有成果，北韓從美國發起的國際經濟封鎖找不到出路後，金正恩還有其他支持管道。

普亭沒有什麼錢可幫忙，也不太可能採取可能違反制裁或製造與美國另一場爭端的任何作為，金正恩也許只能爭取到俄羅斯的外交和經濟支持的承諾。

彭博整理以下金正恩想爭取的重點：

1. 外交活路

普金兩人碰面都會有收穫。金正恩希望保有他在去年接連出訪的外交形象，也表現給川普知道，他不只中國一個朋友。

對克里姆林宮而言，這次會面正是一次機會，展現俄羅斯在全球重大問題上仍有一定分量，國際舞台不單只是美中兩國說了算而已。

2. 放寬制裁

俄羅斯在制裁方面大致跟進中國，俄羅斯在聯合國安理會握有否決權，可以違反人道為由主張撤銷部分制裁。

3. 海外勞工豁免

安理會要求各國今年底以前遣返所有北韓籍勞工，這一項制裁或許可以得到俄羅斯同情。北韓派遣數萬勞工在俄羅斯和中國等地做工，每年為北韓帶進5億美元外匯，雖只占北韓經濟規模1.5%，卻是重要的外匯來源。

4. 改善運輸

數十年來遭受經濟制裁、經濟停滯不前、過度投入軍費，因此北韓基礎建設狀態不佳。與北韓有17公里接壤的俄羅斯也希望改進北韓的交通，以利進出南北韓市場。

金正恩希望改善鐵路交通，如此可將北韓的貨品經由陸路銷往中國和歐洲，據估計達6兆美元的礦產也因此有出路。

5. 實物交易制

據《生意人報》（Kommersant）報導，俄羅斯和北韓正設法開發一套不違反制裁的商業機制 ，雙方可以用以物易物的方式，迴避用金錢交易而可能遭到制裁的風險。