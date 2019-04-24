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圖謀行刺歐巴馬 軍事組織狂人被捕

2019-04-24 14:32台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

美國極端組織領導人因宣稱要刺殺前總統歐巴馬等政要遭到逮捕。（Photo by 網...
美國極端組織領導人因宣稱要刺殺前總統歐巴馬等政要遭到逮捕。（Photo by 網路截圖）
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極端主義日益猖狂。美國聯邦調查局近日逮捕了一個20人軍事組織的領導人。根據情報，該組織從2017年開始，就積極籌畫刺殺歐巴馬、希拉蕊等民主黨名人，而且他們長期在墨西哥為裝成邊境駐軍，任意拘捕、關押難民，受害者已達數百人，這也讓外界更擔憂美國白人主義崛起，與邊境難民的人權問題。

根據《BBC》報導，美國極端組織「團結護憲愛國者」首領霍普金斯20日遭捕，23日在新墨西哥州法院出庭。FBI在法庭文件中說，他們2017年調查「民兵極端分子活動」時有證人指控，霍普金斯聲稱UCP正在訓練自願暗殺歐巴馬、希拉蕊及支持自由主義的富翁索羅斯的人，他也面臨非法持有武器的重罪指控。

根據《半島電視台》報導，美國民權聯盟（ACLU）指控UCP為「法西斯民兵」，該組織成員冒充執法人員非法拘捕並綁架移民；但同時被告辯護律師歐康奈爾亦反駁FBI為何拖了2年才行動，而且當時FBI就有搜查他家確沒有逮捕。他並表示，霍普金斯不打算認罪，仍宣稱他被起訴與UCP的守邊行動無關。

《半島》指出，在2018年期中選舉時，川普陣營就已使用大量仇恨性口號，如「入侵者」等形容跨越墨西哥邊境的難民，這也讓更多激進份子合理化自己的行為。

另外，根據阿拉巴馬極端組織監控中心的調查，美國邊境還有216個像這樣的團體，他們可能偽裝成邊境執法人員，並任意拘捕跨越邊境的難民，進行不人道的關押或虐待行為。美國邊境的人權問題引發外界擔憂。

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難民墨西哥FBI

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