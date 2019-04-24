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影／菲國連兩天規模6以上強震 兒童泳池掀大浪嚇壞家長

2019-04-24 12:34聯合報 記者張君堯╱即時報導

菲律賓呂宋島22、23日連續發生規模６以上的地震，菲國當局表示，已確認16人罹難、超過80人受傷，另外還有14人下落不明。最新畫面顯示地震發生時，一處兒童游泳池因劇烈晃動而掀起波浪，原本在水中嬉戲的人也都掙扎著離開水面，悠閒的氣氛也瞬間被驚呼聲及尖叫聲淹沒。

第一起地震震央在菲律賓首都馬尼拉東北方60公里處，根據美國地質調查所的報告，規模為芮氏6.1級，震源深度達20公里，之後又陸續發生超過50起餘震，造成多棟建築物倒塌，現在也有更多地震發生當時的畫面曝光。

位於呂宋島的一處兒童游泳池，多位家長帶著小孩在此處遊玩，原本想錄下小孩玩水的影片，卻意外拍到地震發生當下游池發生劇烈搖晃的畫面，可以看到原本平靜的水面突然掀起大浪，尖叫聲此起彼落，小孩和大人紛紛逃離水面。

23日中午，菲律賓又發生規模6.5級的地震，這次震央位於薩馬島，專家並未確認是否為22日地震的餘震。

菲律賓當局已展開救援行動，其中災情最為嚴重的波拉克（Porac）及盧巴歐（Lubao）兩個城鎮，有超過20人遭倒塌建築活埋，但由於強震造成多處停電，使救援任務困難許多，死亡人數可能持續增加。

菲律賓呂宋島22、23日連續發生規模6以上的地震，各地均傳出災情，地震發生時，一...
菲律賓呂宋島22、23日連續發生規模6以上的地震，各地均傳出災情，地震發生時，一處兒童游泳池因晃動而掀起大浪，原本在水中嬉戲的人也都掙扎著離開水面，悠閒的氣氛也瞬間被驚呼聲及尖叫聲淹沒。路透/Newsflare
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地震菲律賓建築

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