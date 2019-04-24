影／菲國連兩天規模6以上強震 兒童泳池掀大浪嚇壞家長

2019-04-24 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



菲律賓呂宋島22、23日連續發生規模６以上的地震，菲國當局表示，已確認16人罹難、超過80人受傷，另外還有14人下落不明。最新畫面顯示地震發生時，一處兒童游泳池因劇烈晃動而掀起波浪，原本在水中嬉戲的人也都掙扎著離開水面，悠閒的氣氛也瞬間被驚呼聲及尖叫聲淹沒。

第一起地震震央在菲律賓首都馬尼拉東北方60公里處，根據美國地質調查所的報告，規模為芮氏6.1級，震源深度達20公里，之後又陸續發生超過50起餘震，造成多棟建築物倒塌，現在也有更多地震發生當時的畫面曝光。

位於呂宋島的一處兒童游泳池，多位家長帶著小孩在此處遊玩，原本想錄下小孩玩水的影片，卻意外拍到地震發生當下游池發生劇烈搖晃的畫面，可以看到原本平靜的水面突然掀起大浪，尖叫聲此起彼落，小孩和大人紛紛逃離水面。

23日中午，菲律賓又發生規模6.5級的地震，這次震央位於薩馬島，專家並未確認是否為22日地震的餘震。