金正恩借普金會放寬國際制裁 路透：普亭不會讓他滿意

2019-04-24 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



北韓領導人金正恩今天凌晨搭乘專列前往俄羅斯，準備與俄羅斯總統普亭舉行首次峰會，路透指出，金正恩希望透過這場象徵性峰會，成為強而有力的世界級玩家，但在敦促普亭推動解除國際制裁上，成效可能有限。

據報導，今年2月在越南舉行的第二次美朝峰會宣告破局，未達成任何協議之後，北韓一直加強與俄羅斯和中國大陸在內鄰國的外交關係。而這次的俄朝峰會，金正恩是要提醒美國，他仍擁有許多其他國家的支持。

但分析師表示，儘管金正恩可能會向俄羅斯尋求更多援助，但俄方能提供的東西有限，峰會將著重在展示兩國的友好關係，而非新的投資或援助。

俄國海參崴遠東聯邦大學教授路金（Artyom Lukin）分析，「金正恩會面普亭時，他將要求經濟援助和單方面的放寬制裁，俄羅斯不太可能實現他願望」，「俄羅斯作為聯合國安理事成員之一，即使為了與金正恩保持友好關係，也難以破壞其權威地位」。

俄羅斯和中國在去年的聯合國安全理事會上呼籲放寬對北韓的制裁措施，並表示，制裁不該成為集體懲罰的形式。

美國則指責俄羅斯在經濟制裁上放水，並稱握有「俄羅斯持續且廣泛的違法行為」的證據。路透先前報導，俄羅斯在2017年10月至2018年5月期間，至少暗助北韓進口四次油品，違反國際貿易制裁。

普亭1999年擔任總統後，金正恩的父親金正日致力於恢復朝俄關係，金正日2011年去世前曾出訪俄羅斯三次。

路金說，俄羅斯能就一些有限項目與北韓達成協議，像是興建連接兩國的圖們江大橋，或提供更多人道主義援助。今年初，俄羅斯透過世界糧食計畫署向北韓提供2千多噸小麥。