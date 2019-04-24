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悚！沙國處死37人 是2016年來規模最大規模處決

2019-04-24 10:01聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

沙國23日以恐怖主義罪名斬首處決37人。美聯社
沙國23日以恐怖主義罪名斬首處決37人。美聯社
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沙烏地阿拉伯官方新聞社（SPA）報導，沙國23日表示，內政部已經以恐怖主義罪名在全國各地斬首處決37人，其中一名囚犯的屍體甚至被釘在柱上數小時，以儆效尤。

SPA在推特上指出，「許多犯罪分子已被執行死刑，這些人都接受極端主義、恐怖主義的意識形態，並組成恐怖組織細胞，以破壞安全、散播動亂和挑起教派紛爭」。

報導指出，被執行死刑的37人都是沙國人，皆依據伊斯蘭教法被裁定有罪，並由專責審理恐怖主義的刑事法院及高等法院判處死刑。

沙國是全世界死刑執行率最高的國家之一。2016年1月，沙國處決47人，包括一名知名什葉派神職人員阿尼米爾（Nimr al-Nimr），他因參加東部抗議活動而遭判處死刑。23日是此後執行人數最多的大規模處決。

沙國王儲穆罕默德2015年開始出現在該國政治舞台後，一直強化鎮壓國內異議份子，他的政治生涯始於國防部長，2017年升格王儲。

穆罕默德近年來下令逮捕數十名活動人士、神職人員、分析師、商人、親王以及女權運動者和維權人士等。

根據國際特赦組織10日發布的2018年全球執行死刑狀況報告，處決人犯最多的五個國家依次是中國大陸、伊朗、沙烏地阿拉伯、越南以及伊拉克。

死刑恐怖主義王儲

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