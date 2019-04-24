影／唐鳳赴華府交流 談資安、大選假訊息

2019-04-24 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



行政院數位政委唐鳳23日在美國華府受訪指出，此行將與美國行政部門與智庫友人交流意見，對話將圍繞如何保護民主，包括資通安全，以及大選期間處理假訊息等議題。

至於會晤的美方官員，唐鳳僅表示，層級符合大家期待，但因雙方默契關係，無法公開。

唐鳳近期訪問華府，23日上午參與智庫「大西洋理事會」舉辦的年度網路事務國際會議，分享台灣經驗；中午出席喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心的研討會，探討如何透過開放治理強化民主。

唐鳳會後受訪時，被問及行政院前院長賴清德呼籲總統蔡英文約束網軍，就其了解，是否真有網軍攻擊特定政治人物一事？唐鳳僅表示，自己並非黨員，對於初選無法發表意見。

此外，關於這次訪美的目的，唐鳳指出，將分別與行政部門和智庫友人交流意見，並參與一些公開活動，讓大家知道台灣在開放政府、數位治理、社會創新、永續發展等方面的貢獻。

唐鳳說，包括資通安全，以及大選期間處理各種假訊息方面，也有許多需要與美國和他國學習之處，這次大概圍繞在這些問題，以及如何保護民主。

至於台灣如何對抗不實訊息，唐鳳表示，分成三種不同作法；第一，當假訊息剛開始傳遞時，需要讓它不易傳遞，如行政院發言人協調各部會，在謠言剛出現時，各部會在一小時左右，便能提出非常有說服力的回應。

第二，當不實訊息已在社群媒體迅速蔓延，則需要與大型平台商合作，若確定有違法之處，可盡快降低「傳染力」，或進一步將真實訊息的排序，放在正在傳染的假訊息之上。