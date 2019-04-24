親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斯里蘭卡連環爆
巴黎聖母院火劫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／擋中選會主委李進勇人事案 藍委堵門、綠委爬窗

MLB／台灣第15位大聯盟球員 黃暐傑2A直升遊騎兵

影／唐鳳赴華府交流 談資安、大選假訊息

2019-04-24 07:38聯合報 記者張加╱即時報導

行政院數位政委唐鳳23日在美國華府受訪指出，此行將與美國行政部門與智庫友人交流意見，對話將圍繞如何保護民主，包括資通安全，以及大選期間處理假訊息等議題。

至於會晤的美方官員，唐鳳僅表示，層級符合大家期待，但因雙方默契關係，無法公開。

唐鳳近期訪問華府，23日上午參與智庫「大西洋理事會」舉辦的年度網路事務國際會議，分享台灣經驗；中午出席喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心的研討會，探討如何透過開放治理強化民主。

唐鳳會後受訪時，被問及行政院前院長賴清德呼籲總統蔡英文約束網軍，就其了解，是否真有網軍攻擊特定政治人物一事？唐鳳僅表示，自己並非黨員，對於初選無法發表意見。

此外，關於這次訪美的目的，唐鳳指出，將分別與行政部門和智庫友人交流意見，並參與一些公開活動，讓大家知道台灣在開放政府、數位治理、社會創新、永續發展等方面的貢獻。

唐鳳說，包括資通安全，以及大選期間處理各種假訊息方面，也有許多需要與美國和他國學習之處，這次大概圍繞在這些問題，以及如何保護民主。

至於台灣如何對抗不實訊息，唐鳳表示，分成三種不同作法；第一，當假訊息剛開始傳遞時，需要讓它不易傳遞，如行政院發言人協調各部會，在謠言剛出現時，各部會在一小時左右，便能提出非常有說服力的回應。

第二，當不實訊息已在社群媒體迅速蔓延，則需要與大型平台商合作，若確定有違法之處，可盡快降低「傳染力」，或進一步將真實訊息的排序，放在正在傳染的假訊息之上。

第三，若已掌握證據該假訊息為惡意，並已造成危害的話，台灣目前已有一系列的修法，當然希望立法院能夠儘速通過，以傳遞明確訊息給相關平台與散播人士。

數位政委唐鳳出席美國華府智庫舉辦的活動。華盛頓記者張加／攝影
數位政委唐鳳出席美國華府智庫舉辦的活動。華盛頓記者張加／攝影
分享

唐鳳行政院

相關新聞

蒙著眼、戴手銬巴勒斯坦少年逃跑 遭以色列士兵槍擊

2019-04-24 08:39

選務壓力大 印尼總統大選119人過勞死

2019-04-24 01:23

美前海軍上將：中國軍力大增 區域戰美不確定能贏

2019-04-24 00:27

新加坡財長升副總理 接班態勢明朗

2019-04-23 23:54

日新版外交藍皮書： 日中關係是「最重要雙邊關係」

2019-04-23 23:49

掌權7年來首次 金正恩赴俄見普亭

2019-04-23 23:44

牽制中共海軍70周年閱兵 駐日美軍公開航艦雷根號

2019-04-23 22:48

梅根又犯規？酒店奢華產前派對 傳每晚59萬惹威廉不滿

2019-04-23 22:36

杜特蒂威脅 包船將垃圾運回加拿大

2019-04-23 22:35

緬甸玉礦場土石崩塌 逾50人恐喪命

2019-04-23 21:51

川普確定6月訪英 升級為國是訪問

2019-04-23 21:33

瑞士看準融資需求加入一帶一路 國內有質疑

2019-04-23 21:30

印度大選超級星期二 決定117席國會議員

2019-04-23 21:06

日本外交藍皮書稱擁竹島 南韓譴責篡改歷史

2019-04-23 20:10

女記者中彈身亡 北愛警方逮捕57歲涉案女性

2019-04-23 18:44

菲律賓連2天強震 外交部：暫無國人傷亡

2019-04-23 18:28

澳洲雪梨歌劇院瓦斯外洩 撤離約500人

2019-04-23 18:18

哈利梅根孩子出生倒數 王室傳記作家：將極具歷史意義

2019-04-23 17:23

北愛暴亂記者中彈身亡 新愛爾蘭共和軍坦承犯案

2019-04-23 15:15

日外交藍皮書定位「日中為最重要雙邊關係」

2019-04-23 14:44

菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27

維持原判！緬甸最高院駁回上訴 2路透記者遭判刑7年

2019-04-23 14:01

伊、巴設安全部隊 共維邊境安全

2019-04-23 12:41

影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21

菲律賓強震！馬尼拉首都圈震度5，已知11死

2019-04-23 12:10

打撈失事F-35A戰機 日本加派深海調查船

2019-04-23 11:22

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

2019-04-23 09:38

北韓官媒證實金正恩將訪俄 進行首場金蒲會

2019-04-23 08:36

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念

2019-04-23 16:11

普金首度俄國會談 盼舒緩國際制裁

2019-04-23 16:10

金正恩將會普亭找出路 萬名輸俄勞工替北韓揮汗

2019-04-23 16:08
看更多

熱門文章

影／菲國強震劇晃！大廈頂樓泳池水如瀑布傾瀉

2019-04-23 12:21

上帝消失的國度！信仰為何要人命 歷史早寫下理由

2019-04-23 09:00

「英雄媽媽」為保護女兒 狂奔引開匪徒慘被捅20刀

2019-04-23 14:51

連嫌犯何時看老婆都知道！斯里蘭卡為何不阻止爆炸？

2019-04-23 10:31

調查顯示斯里蘭卡恐攻 全為報復紐西蘭基督城大屠殺

2019-04-23 16:48

從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」

2019-04-23 10:43

3分鐘看懂川普加強制裁伊朗原油的影響

2019-04-23 09:39

如何解決所得不均？巴菲特說這個辦法最好

2019-04-23 13:56

天氣太熱？她買鴨仔蛋加菜 竟見黃色小鴨破殼而出

2019-04-23 19:26

NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

2019-04-23 17:12

蘋果臉部辨識出包誤控學生為慣竊 受害者求償10億美元

2019-04-23 13:29

影／美全面封殺伊朗原油出口 不再豁免台灣等8國

2019-04-23 12:29

效果超乎想像！巴金森氏症新療法 恢復患者行走能力

2019-04-23 10:13

20歲就征服聖母峰 美登山家豪斯峰攻頂遇難

2019-04-23 13:19

斯里蘭卡恐攻 專家示警：IS正實施新的聖戰運動戰略

2019-04-23 23:37

遭禿鷹襲擊 哈雷重機車禍兩人死亡

2019-04-24 03:34

超萌！路易王子迎1歲生日 張嘴露門牙模樣超級Ｑ

2019-04-23 09:06

伊斯蘭國宣稱 犯下斯里蘭卡恐攻血案

2019-04-23 18:59

7億美元勁球大獎得主現身 24歲工程人員一夕變富豪

2019-04-24 04:07

杜特蒂威脅 包船將垃圾運回加拿大

2019-04-23 22:35

美前海軍上將：中國軍力大增 區域戰美不確定能贏

2019-04-24 00:27

梅根又犯規？酒店奢華產前派對 傳每晚59萬惹威廉不滿

2019-04-23 22:36

菲律賓連2天強震！薩馬島發生規模6.3強震 比昨天還大

2019-04-23 14:27

心跳破200送醫 救護車狂飆開過坑洞後他奇蹟恢復

2019-04-23 13:34

兩姐妹慘遭退學 只因「同母異父」違背基督教義

2019-04-23 16:51

水平面上升！ 威基基海灘將沉海底

2019-04-23 16:15

牽制中共海軍70周年閱兵 駐日美軍公開航艦雷根號

2019-04-23 22:48

優異財報推動 美股指數創歷史新高

2019-04-24 04:22

新加坡最高學府女生洗澡遭偷拍 警方不起訴攝狼

2019-04-23 17:07

研發30年 首支瘧疾疫苗於馬拉威施打

2019-04-23 23:22

星國財長升副總理 接班李顯龍幾無懸念

2019-04-23 16:11

美媒：白宮幕僚有時可把自毀的總統救下來

2019-04-23 13:00

斯里蘭卡恐攻早有預警情資 政治內鬥誤事

2019-04-23 11:56

不知他未成年？40歲姐妹花被控性侵16歲男

2019-04-23 15:35

旅日注意！大阪迎G20加強安檢 客運班次恐延誤或取消

2019-04-23 14:49

標普、那斯達克收盤創歷史新高 財報接連捷報提振信心

2019-04-24 06:17

新加坡國大校長致歉 沒提供偷拍被害人足夠協助

2019-04-23 22:11

刷牙刷出人命？牙膏含過敏成分 11歲女童不幸喪命

2019-04-23 16:26

美終止伊朗購油豁免待遇 5點掌握來龍去脈

2019-04-23 15:09

殘疾少女捐25副義肢到非洲 希望使用者和我一樣快樂

2019-04-23 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top