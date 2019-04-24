選務壓力大 印尼總統大選119人過勞死

2019-04-24 01:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



印尼17日舉行包括總統大選在內的「五合一選舉」，這是首次將多個選舉合併同日實施，龐大的選務造成119人過勞死。

朝日新聞報導，經採訪得知各地投票所進行開票作業、現場警備人員共119人死亡，因合併選舉帶來龐大的作業，造成工作人員過勞死。角逐連任的總統佐科威發表聲明表示哀悼，政府將支付撫卹金。

根據負責選務的發言人說法，119人多數死於投票所或在送醫後不治，還有415人身體亮紅燈。根據國家警察說法，因合併選舉使得15名警官因過勞或發生事故死亡。