掌權7年來首次 金正恩赴俄見普亭

2019-04-23 23:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



俄國總統普亭（左）與北韓領導人金正恩（右）將舉行兩人首次高峰會。（美聯社） 分享 facebook

北韓官媒朝中社廿三日報導，北韓領導人金正恩將訪問俄羅斯東部城市海參崴，並與俄國總統普亭舉行峰會，這是金正恩掌權以來首度訪俄。據信他搭乘的專列已於廿三日自平壤出發，預計廿四日下午抵達。

平壤距海參崴約一千兩百公里，但朝俄邊境鐵軌缺乏養護、狀況不佳，因此金正恩的專列行駛時間將超過廿小時。海參崴當地媒體報導，專列預定於廿四日上午十一時通過圖們江的「俄朝友誼大橋」，下午抵達海參崴車站。

北韓領導人上次訪俄是二○一一年八月，金正恩的父親金正日與時任俄國總統麥維德夫會面。同年十二月金正日去世，金正恩接班，掌權七年半來首度訪俄。

預料朝俄雙方可能討論經貿議題，朝方亦有意在川金二會破局後尋求俄國意見與支持。

克里姆林宮外交政策助理烏夏科夫證實，普亭和金正恩廿五日將在海參崴舉行高峰會，主要討論國際間因北韓核武計畫造成的對立。消息人士說，普亭預定廿四日晚間設宴款待金正恩，翌日舉行峰會及雙方官員的擴大會議。金正恩將停留至廿六日，參觀馬林斯基劇院遠東分院及濱海水族館。

海參崴第一學府「遠東聯邦大學」據信為這次峰會場地，俄國曾在此舉行二○一二年亞太經合會峰會以及去年九月的「東方經濟論壇」。

遠東聯邦大學校內路燈掛上俄朝國旗，維安也明顯升級，警衛驅趕蜂擁而至的日韓等國記者，該校學生廿三至廿七日的課已被取消。濱海水族館也宣布廿六日將關閉一天。

不過普亭恐怕不會出現在金正恩的會後訪問行程中，因為他將前往中國大陸北京，出席廿六日至廿七日舉行的「一帶一路峰會」。