杜特蒂威脅 包船將垃圾運回加拿大

2019-04-23 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



菲律賓與加拿大之間的垃圾糾紛遲遲不緩解，菲律賓總統杜特蒂23日發飆，威脅要將垃圾運回加拿大。

2013年至2014年期間，加拿大將大量的垃圾運到菲律賓丟棄，菲律賓已向加拿大提出了好幾次的外交抗議。

不過，加拿大卻表示，垃圾的運送是民間商業交易，政府並未介入。

杜特蒂告訴官員，他要他們為加拿大的垃圾準備好一艘船。